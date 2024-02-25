Генерал армії США у відставці Веслі Кларк, колишній командувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі наголосив у розмові з вашингтонським Центром міжнародних та стратегічних досліджень (CSIS), заявив, що у разі, якщо Україна не отримає допомогу від США, росіяни можуть наважитися піти на Харків та Київ. Також під реальною загрозою можуть опинитися кордони країн НАТО.

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Потрібно більше військової допомоги

На думку Кларка, Україна власними силами імовірно не зможе утримати фронт. Українські сили повинні володіти"інструментами сучасної війни", зокрема, мати перевагу в повітрі.

Якщо ми ухвалимо законопроєкт про допомогу і будемо поводитися з Україною в умовах кризи, так само як ми поводилися з Ізраїлем у 1973 році, коли фактично забрали зброю у наших власних сил у Німеччині та доставили її до Ізраїлю. Якби ми ставилися до України у такий спосіб і доставили необхідну зброю в необхідні місця, ми могли б стабілізувати ситуацію там, де зараз є,

– зауважив генерал армії США у відставці.

Партнери постачали Україні достатньо зброї, щоб не програти, проте, на думку Кларка, її ніколи не було достатньо, щоб виграти війну та перемогти Росію.

Він наголошує, що ЗСУ потрібно більше зброї та техніки для ведення мобільної війни. Для цього Україні мають передати 1 – 2 тисячі танків західного зразка, самохідну артилерію і щонайменше 200 винищувачів F-16.

В НАТО усвідомлюють загрозу

Водночас за словами Кларка, військове командування США та НАТО усвідомлює, якщо російська армія здолає оборону України та наблизиться до кордонів з країнами НАТО в Європі, то піде далі.

"Генерал Каволі (генерал США Крістофер Каволі, Верховний командувач об'єднаних Збройних сил НАТО – 24 Канал) прекрасно розуміє: якщо ми не зупинимо їх (росіян – 24 Канал) тут, у нас буде фронт НАТО на 2500 миль. А ми ледь могли впоратися з внутрішнім німецьким кордоном на 400 миль під час "холодної війни". Я не можу уявити, що буде потрібно для мобілізації НАТО, якщо Україна впаде, і ми зіткнемося з загрозою, що простягнеться від Балтійського аж до Чорного моря", – підкреслив Кларк.

Питання довіри під сумнівом

Також колишній командувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі відзначив, що наразі під сумнівом опинилось питання довіри до США як до партнера. Раніше Сполучені Штати обіцяли Україні "бути поруч стільки, скільки буде потрібно", проте впродовж кількох місяців Вашингтон не може надати допомогу. Це відбувається на тлі посилення ядерного шантажу з боку Москви.

"Якщо ми не боремося за Україну, коли вони воюють, як на вашу думку почуваються люди в країнах Балтії? Вони там на межі. Вони думають, чи Сполучені Штати дійсно ризикнуть ядерною конфронтацією з Путіним, щоб врятувати їхню країну? Чи зробимо ми це? Ми кажемо, що за законом так, але чи будемо? Яка справжня довіра? І тому наш стримувальний фактор під питанням", – сказав Веслі Кларк.

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Важливо! Веслі Кларк зауважив, що війна в Україні перебуває на своєму четвертому етапі. Перший був відзначений невдалим нападом Росії на Київ на початку повномасштабного вторгнення. Другий, коли відбулось перегрупування української армії для контрнаступу, третій – сам контрнаступ ЗСУ. Третій етап закінчився на теперішньому, коли українські сили зіткнулися з оборонними позиціями росіян. На четвертому етапі Україні необхідно вийти з позиційної війни та вести мобільну війну. Проте для цього ЗСУ потрібно більше зброї.