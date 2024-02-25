Генерал армии США в отставке Уэсли Кларк, бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отметил в разговоре с вашингтонским Центром международных и стратегических исследований (CSIS), заявил, что в случае, если Украина не получит помощь от США, россияне могут решиться пойти на Харьков и Киев. Также под реальной угрозой могут оказаться границы стран НАТО.

Читайте также Украина является лучшим тяжеловесом, – Ходжес сравнил войну с боксерским поединком

Нужно больше военной помощи

По мнению Кларка, Украина собственными силами вероятно не сможет удержать фронт. Украинские силы должны обладать "инструментами современной войны", в частности, иметь преимущество в воздухе.

Если мы примем законопроект о помощи и будем вести себя с Украиной в условиях кризиса, так же как мы вели себя с Израилем в 1973 году, когда фактически забрали оружие у наших собственных сил в Германии и доставили его в Израиль. Если бы мы относились к Украине таким образом и доставили необходимое оружие в необходимые места, мы могли бы стабилизировать ситуацию там, где сейчас находимся,

– отметил генерал армии США в отставке.

Партнеры поставляли Украине достаточно оружия, чтобы не проиграть, однако, по мнению Кларка, его никогда не было достаточно, чтобы выиграть войну и победить Россию.

Он отмечает, что ВСУ нужно больше оружия и техники для ведения мобильной войны. Для этого Украине должны передать 1 – 2 тысячи танков западного образца, самоходную артиллерию и не менее 200 истребителей F-16.

В НАТО осознают угрозу

В то же время по словам Кларка, военное командование США и НАТО осознает, если российская армия преодолеет оборону Украины и приблизится к границам со странами НАТО в Европе, то пойдет дальше.

"Генерал Каволи (генерал США Кристофер Каволи, Верховный командующий объединенных Вооруженных сил НАТО – 24 Канал) прекрасно понимает: если мы не остановим их (россиян – 24 Канал) здесь, у нас будет фронт НАТО на 2500 миль. А мы едва могли справиться с внутренней немецкой границей на 400 миль во время "холодной войны". Я не могу представить, что потребуется для мобилизации НАТО, если Украина рухнет, и мы столкнемся с угрозой, протянувшейся от Балтийского вплоть до Черного моря", – подчеркнул Кларк.

Вопрос доверия под сомнением

Также бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отметил, что сейчас под сомнением оказался вопрос доверия к США как к партнеру. Ранее Соединенные Штаты обещали Украине "быть рядом столько, сколько потребуется", однако в течение нескольких месяцев Вашингтон не может предоставить помощь. Это происходит на фоне усиления ядерного шантажа со стороны Москвы.

"Если мы не боремся за Украину, когда они воюют, как по вашему мнению чувствуют себя люди в странах Балтии? Они там на грани. Они думают, действительно ли Соединенные Штаты рискнут ядерной конфронтацией с Путиным, чтобы спасти их страну? Сделаем ли мы это? Мы говорим, что по закону так, но будем ли? Какое настоящее доверие? И поэтому наш сдерживающий фактор под вопросом", – сказал Уэсли Кларк.

Обратите внимание Есть ли план "Б": Шумер о шансах принять помощь Украине в Палате представителей после каникул

Важно! Уэсли Кларк отметил, что война в Украине находится на своем четвертом этапе. Первый был отмечен неудачным нападением России на Киев в начале полномасштабного вторжения. Второй, когда состоялась перегруппировка украинской армии для контрнаступления, третий – само контрнаступление ВСУ. Третий этап закончился на нынешнем, когда украинские силы столкнулись с оборонительными позициями россиян. На четвертом этапе Украине необходимо выйти из позиционной войны и вести мобильную войну. Однако для этого ВСУ нужно больше оружия.