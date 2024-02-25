Об этом заявил американский генерал в отставке. Бен Ходжес сравнил полномасштабную войну с боксерским поединком.

Читайте также Россия потерпит крах раньше, чем Украина, – Ходжес прокомментировал планы Путина вести войну 5 лет

"Мы все должны атаковать уязвимое место внутри России"

Генерал в отставке заявил, что Россия не имеет возможности сегодня победить Украину. Добавил, убежден, что у страны-агрессора на самом деле есть большие проблемы. В частности, человеческие ресурсы, экономика, промышленность стагнирует.

Когда я смотрю на ситуацию этой войны, то я думаю о двух больших боксеров-тяжеловесов. После восьми, девяти раундов оба истощены. Но один смотрит на другого и говорит: "Он устал больше, чем я". И это очень психологический бой. И именно тогда, когда он это говорит, ты должен бить. И я думаю, что Украина является лучшим боксером в тяжелом весе,

– подчеркнул Ходжес.

Продолжил, если Украина сможет достучаться до России и будет продолжать делать то, что делает, например, атаковать вражескую нефтегазовую сеть, достучаться до людей внутри страны-агрессора, чтобы они поняли, какой катастрофой для них на самом деле является эта война, что Путину плевать на свой народ, недавно он убил Навального, подчеркнул Годжес, это будет хорошим результатом.

Это психологическая война, и мы все в ней должны атаковать уязвимое место внутри России. Я думаю, что это место – доверие россиян к власти и страх перед ней,

– сказал генерал в отставке.

По мнению Ходжеса, Украина должна сделать три вещи. Первая задача для Главнокомандующего Сырского – стабилизировать фронт. Впрочем, конечно же, всегда могут быть продвижения вперед и назад.

Но с точки зрения способности к большому прорыву, Россия не может этого сделать тем, что имеет сейчас, и надо, чтобы не могла сделать и в дальнейшем. Я думаю, что это задача номер один,

– подчеркнул экс-командующий армии США в Европе.

Сказал, что задача номер два – Украина должна использовать 2024 год для того, чтобы исправить кадровую систему. Ходжес подчеркнул, что это не работа генерал-полковника Сырского. Объяснил, что это работа правительства – исправить ее так, чтобы мужчины и женщины призывного возраста хотели присоединиться к ВСУ, чтобы они хотели служить.

"А это означает более эффективное управление. Но также люди должны быть уверены, что если они пойдут в армию, они будут хорошо подготовлены. Они будут должным образом экипированы. И об их семье позаботятся, если с ними что-то случится. Это работа правительства. Это не работа армии", – подчеркнул генерал.

И третье, отметил генерал, эта война сейчас – не война солдат на поле боя, а война индустрий. Именно тот, кто имеет больше ресурса, способен продержаться дольше. Поэтому Украине так необходима помощь западных партнеров.

Еще год назад я надеялся, что мой президент, а также канцлер Германии скажут: "Мы поможем Украине победить". К сожалению, этого не произошло. У нас есть ресурсы, но все так же не хватает политической воли сделать это. Те сигналы, что сегодня американский Конгресс своим бездействием подает Путину – ужасные,

– подчеркнул Ходжес.

Обратите внимание "Тигр на бумаге" – готовиться к худшему․ Какие шансы у Европы выстоять в войне без США?

Кстати, накануне американский генерал раскритиковал оккупантов. Бен Ходжес заявил, что их флот – отстой, авиация – отстой.