Детали передает 24 Канал со ссылкой на CNN. В январе в Украину приедет Кит Келлог – спецпредставитель Трампа по Украине. В Москву он пока не собирается.

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Что означает победа Трампа в Коллегии выборщиков

Коллегия завершила свое голосование решением выборщиков Техаса. В этом штате выборщики собрались 17 декабря и отдали свои голоса Трампу. Республиканец получил там 40 голосов.

Это официально закрепило его победу, поскольку теперь Трамп имеет достаточное количество голосов выборщиков, чтобы официально стать президентом.

На выборах 5 ноября Трамп получил 312 голосов. Чтобы его избрали лидером государства, кандидат в президенты должен получить 270 из 538 голосов выборщиков.

Сейчас каждый выборщик проголосовал за кандидата, которого он был избран представлять. Далее голоса каждого штата будут направлены в Конгресс. Законодатели соберутся на совместное заседание 6 января, чтобы формально подсчитать голоса избирателей и официально объявить Трампа и сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса следующими президентом и вице-президентом,

– объяснили в CNN.

20 января 2025 года Трамп и Вэнс вступят в должность. Владимир Зеленский надеется на более тесные контакты с Трампом после инаугурации.