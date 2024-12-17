Детали передает 24 Канал со ссылкой на CNN. В январе в Украину приедет Кит Келлог – спецпредставитель Трампа по Украине. В Москву он пока не собирается.
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Что означает победа Трампа в Коллегии выборщиков
Коллегия завершила свое голосование решением выборщиков Техаса. В этом штате выборщики собрались 17 декабря и отдали свои голоса Трампу. Республиканец получил там 40 голосов.
Это официально закрепило его победу, поскольку теперь Трамп имеет достаточное количество голосов выборщиков, чтобы официально стать президентом.
На выборах 5 ноября Трамп получил 312 голосов. Чтобы его избрали лидером государства, кандидат в президенты должен получить 270 из 538 голосов выборщиков.
Сейчас каждый выборщик проголосовал за кандидата, которого он был избран представлять. Далее голоса каждого штата будут направлены в Конгресс. Законодатели соберутся на совместное заседание 6 января, чтобы формально подсчитать голоса избирателей и официально объявить Трампа и сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса следующими президентом и вице-президентом,
– объяснили в CNN.
20 января 2025 года Трамп и Вэнс вступят в должность. Владимир Зеленский надеется на более тесные контакты с Трампом после инаугурации.