Боррель призвал Европу "проснуться", чтобы Путин не смог победить в Украине
Источник:El País
Европе следует усилить помощь Киеву, чтобы не допустить победы Путина. Должно быть понимание среди европейцев, что помощи нужно "больше и быстрее".
Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Он считает, что исход войны может решиться в ближайшие месяцы.
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"Путин и Трамп еще не победили, но они могут победить", – считает Боррель, поэтому "Европа должна проснуться".
Глава дипломатии ЕС также отметил, что Евросоюз уже предоставил Украине "гражданской, военной, экономической и гуманитарной помощи" больше, чем США. Однако, если европейцы хотят победы Украины, им следует ускориться и предоставить еще больше.
Путин представляет угрозу всей Европе
По словам Борреля, европейские страны не принимают непосредственного участия в войне в Украине и "не до конца понимают", что происходит.
"Россия – тоталитарный режим, способен уничтожать своих оппонентов, таких как Навальный, ликвидировать мигрантов на европейской земле. Хотим ли мы, чтобы он появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна?", – риторически спросил Боррель.
Глава европейской дипломатии отметил, что Европе пора "проснуться" и осознать, в каком опасном мире она существует. И добавил, что европейцы должны взять на себя ответственность и повысить собственную обороноспособность, чтобы быть готовыми "к любым вероятностям".
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