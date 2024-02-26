Боррель призвал Европу "проснуться", чтобы Путин не смог победить в Украине

Европе следует усилить помощь Киеву, чтобы не допустить победы Путина. Должно быть понимание среди европейцев, что помощи нужно "больше и быстрее".

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Он считает, что исход войны может решиться в ближайшие месяцы.

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"Путин и Трамп еще не победили, но они могут победить", – считает Боррель, поэтому "Европа должна проснуться".

Глава дипломатии ЕС также отметил, что Евросоюз уже предоставил Украине "гражданской, военной, экономической и гуманитарной помощи" больше, чем США. Однако, если европейцы хотят победы Украины, им следует ускориться и предоставить еще больше.

Путин представляет угрозу всей Европе

По словам Борреля, европейские страны не принимают непосредственного участия в войне в Украине и "не до конца понимают", что происходит.

"Россия – тоталитарный режим, способен уничтожать своих оппонентов, таких как Навальный, ликвидировать мигрантов на европейской земле. Хотим ли мы, чтобы он появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна?", – риторически спросил Боррель.

Глава европейской дипломатии отметил, что Европе пора "проснуться" и осознать, в каком опасном мире она существует. И добавил, что европейцы должны взять на себя ответственность и повысить собственную обороноспособность, чтобы быть готовыми "к любым вероятностям".

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