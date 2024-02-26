Дмитрий Кулеба отметил, что каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для защиты Европы. Поэтому стоит приостановить все контракты на экспорт боеприпасов из ЕС в третьи страны.
Важно Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы вовремя получила боеприпасы, – Кулеба
"Все такие боеприпасы должны быть направлены в Украину"
Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть направлены в Украину. Каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для защиты Европы,
– подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Глава МИД рассказал, что жалуется на нехватку боеприпасов на каждой встрече с нашими партнерами. Они все об этом знают и допустили ошибки, которые признают.
"Они слишком поздно решили наращивать собственное производство, подписывать долгосрочные контракты и вводить в эксплуатацию новые производственные линии. К сожалению, мы сейчас расплачиваемся за эти ошибки", – подчеркнул министр.
Также заявил о работе над тем, чтобы боеприпасы, которые сейчас закупаются европейскими государствами в третьих странах, стали доступными для нашего государства.
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Украине срочно нужны боеприпасы
- Накануне Кулеба заявил, что нашим защитникам нужна артиллерийская поддержка для освобождения территорий от оккупантов и удержания текущих позиций. Если этой поддержки нет, то Украина теряет позиции и самое главное – людей.
- Ранее глава МИД заявил, что Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы вовремя получила боеприпасы.
- 24 февраля Кулеба провел разговор с Верховным представителем ЕС по вопросам безопасности и иностранных дел Жозепом Боррелем. После заявил, что до конца марта ЕС планирует поставить нашему государству почти 170 тысяч снарядов. Также работает над дальнейшим увеличением объемов поставок.
- Заметим, что весной 2023 года ЕС пообещал предоставить Украине миллион боеприпасов до марта 2024-го. Однако, этой цели пока не достигли.