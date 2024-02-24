Боррель подтвердил полную солидарность Европейского Союза с Украиной. Кроме этого, сейчас идет работа над новыми решениями по нашему государству.
Смотрите также "Тигр на бумаге" – готовиться к худшему․ Какие шансы у Европы выстоять в войне без США?
Разговор с Боррелем
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с Жозепом Боррелем поблагодарил его за личное руководство и поддержку в течение последних двух лет. Кулеба добавил, что за это время ЕС принял исторические решения о предоставлении Украине оружия, введение санкций против России, начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержки.
Также Кулеба рассказал, что в ближайшее время в Украину прибудет новая большая партия артиллерийских снарядов.
Абсолютным приоритетом сейчас являются артиллерийские снаряды. До конца марта ЕС планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок,
– отметил министр.
Украинский дипломат отметил, что много улучшений и решений еще впереди – сейчас ведется работа для их быстрого принятия.
Украина и ЕС
- Украина продолжает заключать двусторонние соглашения по безопасности с европейскими странам. В частности, 24 февраля стало известно о подписании договора с Италией. Это произошло во время визита главы правительства Италии Джорджии Мелони в Киев.
- Днем ранее Совет ЕС ввел санкции в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это уже 13-й пакет ограничений в отношении России.
- Страны ЕС стремятся собрать 1,5 миллиарда долларов в качестве экстренного финансирования Украины. Это все для того, чтобы обеспечить украинских военных артиллерийскими снарядами из-за рубежа для укрепления линии фронта.