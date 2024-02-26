Дмитро Кулеба наголосив, що кожен патрон, вироблений у Європі, повинен служити для захисту Європи. Тож варто призипунити всі контракти на експорт боєприпасів з ЄС до третіх країн.
Важливо Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси, – Кулеба
"Всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну"
Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну. Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи,
– наголосив Дмитро Кулеба.
Очільник МЗС розповів, що скаржиться на брак боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами. Вони всі про це знають і припустилися помилок, які визнають.
"Вони занадто пізно вирішили нарощувати власне виробництво, підписувати довгострокові контракти та вводити в експлуатацію нові виробничі лінії. На жаль, ми зараз розплачуємося за ці помилки", – підкреслив міністр.
Також заявив про роботу над тим, аби боєприпаси, які зараз закуповуються європейськими державами у третіх країнах, стали доступними для нашої держави.
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Україні терміново потрібні боєприпаси
- Напередодні Кулеба заявив, що нашим захисникам потрібна артилерійська підтримка для звільнення територій від окупантів та утримання поточних позицій. Якщо цієї підтримки немає, то Україна втрачає позиції і найголовніше – людей.
- Раніше глава МЗС заявив, що Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси.
- 24 лютого Кулеба провів розмову з Верховним представником ЄС з питань безпеки та закордонних справ Жозепом Боррелем. Опісля заявив, що до кінця березня ЄС планує поставити нашій державі майже 170 тисяч снарядів. Також працює над подальшим збільшенням обсягів постачання.
- Зауважимо, що навесні 2023 року ЄС пообіцяв надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024-го. Однак, цієї мети поки не досягли.