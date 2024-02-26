Дмитро Кулеба наголосив, що кожен патрон, вироблений у Європі, повинен служити для захисту Європи. Тож варто призипунити всі контракти на експорт боєприпасів з ЄС до третіх країн.

Важливо Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси, – Кулеба

"Всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну"

Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені в Україну. Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС розповів, що скаржиться на брак боєприпасів на кожній зустрічі з нашими партнерами. Вони всі про це знають і припустилися помилок, які визнають.

"Вони занадто пізно вирішили нарощувати власне виробництво, підписувати довгострокові контракти та вводити в експлуатацію нові виробничі лінії. На жаль, ми зараз розплачуємося за ці помилки", – підкреслив міністр.

Також заявив про роботу над тим, аби боєприпаси, які зараз закуповуються європейськими державами у третіх країнах, стали доступними для нашої держави.

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Україні терміново потрібні боєприпаси