Росія, ймовірно, свідомо запустила свої безпілотники на територію Польщі 10 вересня 2025 року. Це серйозна загроза для Європи, адже із 19 дронів європейці спільними силами збили лише 4. Їм важливо шукати нові механізми для протидії таким загрозам.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик Ян Матвеєв, зазначивши, що атака Росії по Польщі показала наскільки ефективною є українська протиповітряна оборона. Їй вдалось збити понад 400 повітряних цілей. Це серйозний показник у порівнянні із роботою ППО на території Польщі.

Як Європа може захищатись від атак Росії?

Ян Матвеєв наголосив, що Україна має дуже серйозний досвід протидії масованим ворожим атакам. Він, можливо, перевершує навіть потужності роботи ППО Ізраїлю.

Є 3 необхідні кроки, які має зробити Європа, щоб мати змогу протистояти російській агресії.

Перший – щоб європейцям убезпечити себе від російських ударів, необхідно максимально боротись із Путіним та виробництвом дронів на території Росії.

Якщо дозволяти злочинцю накопичувати зброю, будувати сірі схеми й заробляти гроші, щоб купувати все необхідне для виробництва безпілотників та іншої техніки, то згодом він атакує,

– зауважив військовий аналітик.

Другий – необхідно вибудовувати спільну європейську систему для протидії безпілотником, адже вони є головною загрозою.

Це привід (для Європи – 24 Канал) розвивати власну легку ППО, зокрема кулеметні та гарматні установки,

– сказав Ян Матвеєв.

Третій – Європа може давати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, щоб українські військові мали можливість збивати більше російських ворожих цілей, які тепер також загрожують й іншим європейським країнам.

Таким чином Європа зможе нівелювати небезпеку, однак найважливіше – це все ж залишається тиск на Путіна. Якщо цього не відбуватиметься, то він бачитиме слабкість, а для нього це мовчазний дозвіл продовжувати агресію далі,

– зауважив військовий аналітик.

Він додав, якщо намагатись ігнорувати злочинні дії кремлівського диктатора, то Європу за деякий час може очікувати атака не 19 безпілотниками, а вже в рази більша.

