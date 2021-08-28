Їм треба, щоб у нас здали нерви, – Гармаш про обстріл бойовиками Авдіївки

Проросійські бойовики взялись обстрілювати Авдіївку 28 серпня. Це все легко пояснити. Росія хоче перед поїздкою Володимира Зеленського у Вашингтон зробити так, аби США думали, що це Київ треба приборкати, а не Москву.

Таку думку висловив представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він вважає, що Москві вигідна конфронтація на фронті перед зустріччю Зеленського з президентом США Джо Байденом.

До теми Внаслідок обстрілу біля Авдіївки постраждали 8 військових

"Їм потрібно, щоб у нас здали нерви, щоб наша відповідь виглядала неадекватною і можна було уявити наші дії як агресію. Щоб у Путіна був привід тиснути на США сигналами про приборкання Києва під загрозою серйозного загострення", – наголосив Гармаш.

Він вважає, що на тлі подій в Афганістані американці не зацікавлені в ще одній точці напруги. Для них є небезпечним сам факт гострого конфлікту.

"Втручатися в нього їм не вигідно, а невтручання, якщо воно обернеться посиленням позицій Росії, може бути розцінено як "чергову поразку" Вашингтона і вдарить по нинішній адміністрації, рейтинги якої і так слабшають", – зауважив Гармаш.

Саме тому, на його думку, росіяни підвищують ставки.

Гармаш: Хочуть, щоб Україна була порушником "спокою"

За словами учасника ТКГ, Росії потрібно, щоб порушником "спокою" виглядала саме Україна, адже їхні дії можуть привести до зворотного ефекту і не залишать Байдену вибору. Мовиться про ситуацію в Афганістані та "Північний потік-2".

Звідси нинішні обстріли, особливо мирної інфраструктури, які здаються безглуздими з військової точки зору. Вони спрямовані не на посилення бойових позицій бойовиків, а на провокування українських військових,

– запевнив Гармаш.

Військовим треба бути обережними

Доцільність і масштаби вогню з українського боку в найближчі 2 дні повинні бути ювелірно виміряні. Як зауважив Гармаш, їх треба порівнювати з політичними цілями нашої країни.

"Це не означає, що не потрібно стріляти у відповідь. Це означає, що стріляти потрібно тоді, коли це дійсно доцільно. Коли це здатне змінити ситуацію на краще. Коли у відповідь вогонь "заспокоїть" противника, а не нашу гордість. Особливо, якщо немає людських жертв", – підсумував учасник ТКГ.

Обстріли в Авдіївці: коротко

Обстрілювали бойовики 28 серпня житлові райони прифронтової Авдіївки. Вогонь зафіксували зі сторони Макіївської об'їзної з мінометів калібру 120 міліметрів й артилерії 122 калібру.

Очевидці зазначили, що не бачили таких потужних обстрілів із 2017 року.

Серед мирного населення постраждалих немає, але травми отримали 8 військових. Також пошкодили житлові будинки.

Текст публікації Сергія Гармаша:

Чергове загострення на Донбасі вже важко назвати загостренням, оскільки з де-факто закінченням перемир'я на початку цього року, окопна війна увійшла у свою звичайну фазу – перманентного конфлікту, використовуваного Росією як інструмент тиску на Україну і маніпуляцій в геополітиці. В цьому випадку Москві вигідна конфронтація на фронті перед зустріччю президента Зеленського з президентом США. На тлі того, що відбувається в Афганістані, американці не зацікавлені в ще одній точці напруги в союзницькій їм країні. Ба більше, їм небезпечний сам факт гострого конфлікту. Втручатися в нього їм не вигідно, а невтручання, якщо воно обернеться посиленням позицій РФ, може бути розцінено як "чергову поразку" Вашингтона і вдарить по нинішній адміністрації, рейтинги якої і так слабшають. Тому росіяни підвищують ставки. Але є один нюанс – їм потрібно, щоб порушником "спокою" виглядала саме Україна, інакше їхні дії можуть привести до зворотного ефекту і не залишать Байдену вибору: Афганістан, "Північний потік-2" ... – ще одну "поразку" він не може собі дозволити. Звідси нинішні обстріли, особливо мирної інфраструктури, які здаються безглуздими з військової точки зору – вони спрямовані не на посилення бойових позицій бойовиків, а на провокування українських військових. Їм потрібно, щоб у нас здали нерви, щоб наша відповідь виглядала неадекватною і можна було уявити наші дії як агресію. Щоб у Путіна був привід тиснути на США сигналами про приборкання Києва під загрозою серйозного загострення. Тому доцільність і масштаби вогню з нашого боку в найближчі два дні повинні бути ювелірно виміряні і порівняні з політичними цілями нашої країни. Це не означає, що не потрібно стріляти у відповідь, це означає, що стріляти потрібно не просто у відповідь, а тоді, коли це дійсно доцільно і здатне змінити ситуацію на краще, коли у відповідь вогонь "заспокоїть" противника, а не нашу гордість. Особливо, якщо немає людських жертв, як було сьогодні в Авдіївці.