Им надо, чтобы у нас сдали нервы, – Гармаш об обстреле боевиками Авдеевки

Пророссийские боевики взялись обстреливать Авдеевку 28 августа. Это все легко объяснить. Россия хочет перед поездкой Владимира Зеленского в Вашингтон сделать так, чтобы США думали, что это Киев надо обуздать, а не Москву.

Такое мнение высказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он считает, что Москве выгодна конфронтация на фронте перед встречей с президентом США Джо Байденом.

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"Им нужно, чтобы у нас сдали нервы, чтобы наш ответ выглядел неадекватным и можно было представить наши действия как агрессию. Чтобы у Путина был повод давить на США сигналами об обуздании Киева под угрозой серьезного обострения", – подчеркнул Гармаш.

Он считает, что на фоне событий в Афганистане американцы не заинтересованы в еще одной точке напряжения. Для них опасен сам факт острого конфликта.

"Вмешиваться в него им не выгодно, а невмешательство, если оно обернется усилением позиций России, может быть расценено как "очередное поражение" Вашингтона и ударит по нынешней администрации, рейтинги которой и так слабеют", – заметил Гармаш.

Именно поэтому, по его мнению, россияне повышают ставки.

Гармаш: Хотят, чтобы Украина была нарушителем "покоя"

По словам участника ТКГ, России нужно, чтобы нарушителем "покоя" выглядела именно Украина, ведь их действия могут привести к обратному эффекту и не оставят Байдену выбора. Речь идет о ситуации в Афганистане и "Северном потоке-2".

Отсюда нынешние обстрелы, особенно мирной инфраструктуры, которые кажутся бессмысленными с военной точки зрения. Они направлены не на усиление боевых позиций боевиков, а на провокации украинских военных,

– заверил Гармаш.

Военным надо быть осторожными

Целесообразность и масштабы огня с украинской стороны в ближайшие 2 дня должны быть ювелирно измерены. Как заметил Гармаш, их надо сравнивать с политическими целями нашей страны.

"Это не значит, что не нужно стрелять в ответ. Это значит, что стрелять нужно тогда, когда это действительно целесообразно. Когда это способно изменить ситуацию к лучшему. Когда ответный огонь "успокоит" противника, а не нашу гордость. Особенно, если нет человеческих жертв", – подытожил участник ТКГ.

Обстрелы в Авдеевке: коротко

Обстреливали боевики 28 августа жилые районы прифронтовой Авдеевки. Огонь зафиксировали со стороны Макеевской объездной из минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии 122 калибра.

Очевидцы отметили, что не видели таких мощных обстрелов с 2017 года.

Среди мирного населения пострадавших нет, но травмы получили 8 военных. Также повредили жилые дома.

Текст публикации Сергея Гармаша:

Очередное обострение на Донбассе уже трудно назвать обострением, так как с де-факто окончанием перемирия в начале этого года, окопная война вошла в свою обычную фазу – перманентного конфликта, используемого Россией как инструмент давления на Украину и манипуляций в геополитике. В этом случае Москве выгодна конфронтация на фронте перед встречей президента с президентом США. На фоне происходящего в Афганистане американцы не заинтересованы в еще одной точке напряжения в союзнической им стране. Более того, им опасен сам факт острого конфликта. Вмешиваться в него им не выгодно, а невмешательство, если оно обернется усилением позиций РФ, может быть расценено как "очередное поражение" Вашингтона и ударит по нынешней администрации, рейтинги которой и так слабеют. Поэтому россияне повышают ставки. Но есть один нюанс – им нужно, чтобы нарушителем "покоя" выглядела именно Украина, иначе их действия могут привести к обратному эффекту и не оставят Байдену выбора: Афганистан, "Северный поток-2" ... – еще одно "поражение" он не может себе позволить. Отсюда нынешние обстрелы, особенно мирной инфраструктуры, которые кажутся бессмысленными с военной точки зрения – они направлены не на усиление боевых позиций боевиков, а на провокации украинских военных. Им нужно, чтобы у нас сдали нервы, чтобы наш ответ выглядел неадекватным и можно было представить наши действия как агрессию. Чтобы у Путина был повод давить на США сигналами об обуздании Киева под угрозой серьезного обострения. Поэтому целесообразность и масштабы огня с нашей стороны в ближайшие два дня должны быть ювелирно измерены и сравнены с политическими целями нашей страны. Это не означает, что не нужно стрелять в ответ, это означает, что стрелять нужно не просто ответ, а тогда, когда это действительно целесообразно и способно изменить ситуацию к лучшему, когда в ответ огонь "успокоит" противника, а не нашу гордость. Особенно, если нет человеческих жертв, как было сегодня в Авдеевке.