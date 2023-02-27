Усе тримає страх: Гордон порівняв імовірний розпад Росії з розвалом СРСР

27 лютого 2023, 11:21
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Якщо людям, які раніше вивчали СРСР, влітку 1991 року сказали б, що Радянський Союз розпадеться через пів року, то вони не повірили б. Схожа історія зараз і з Росією.

Країна-агресорка може розпастися як свого часу СРСР. Таку думку 24 Каналу озвучив журналіст та телеведучий Дмитро Гордон.

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Росія тримається на страху

Радянський Союз тримався, бо все населення було охоплене страхом розстрілів, концтаборів тощо. Натомість при владі Михайла Горбачова страх зник і стало "нічим тримати бетон". Тоді все і почало розсипатися.

Радянський Союз розвалився, бо лідери республік усвідомили, навіщо їм Горбачов і центральна влада, коли кожен з них може бути Горбачовим?,
– зауважив журналіст.

За його словами, очільникам республік було непогано бути й членами політбюро комуністичної партії СРСР, але набагато краще бути лідерами окремих держав. Адже це зовсім інші можливості.

Гордон порівняв імовірний розпад Росії з розвалом СРСР: дивіться відео

Які регіони можуть стати "двигуном" розпаду Росії

Гордон зазначив, що в Росії є низка регіонів, які з радістю відчують себе незалежними, зокрема:

  • Якутія;
  • Чечня;
  • Інгушетія;
  • Дагестан;
  • Татарстан;
  • Башкортостан;
  • Сибір;
  • Урал.

На думку журналіста, поштовхом для цих регіонів може стати руйнування центральної влади та повалення російського диктатора Владіміра Путіна, який і є для них цим страхом. Якщо вони побачать, що Росія програла і не може воювати, а Захід контролює ситуацію, тоді почнеться відцентрова реакція.

Путін заговорив про розпад Росії: що відомо

  • Кремлівський диктатор Владімір Путін уперше заговорив про ймовірний розпад Росії. Він розширив риторику про те, що якщо загарбники програють у війні проти України, то тоді країна-агресорка припинить своє існування як і російський народ у його теперішньому вигляді.
  • Однак такими тезами очільник Кремля не визнає свою поразку, а намагається знайти важелі впливу на свідомість росіян. Політолог Тарас Загородній переконаний, що теперішня риторика Путіна спрямована на пошук ідеології, яка необхідна для підтримки мотивації російської армії.
  • Водночас Володимир Фесенко вважає, що кремлівський диктатор хоче виправдатися перед своїм народом через поразки у війні. Окрім того, він прагне залякати росіян і зберегти ототожнення Росії із його постаттю.

Автор: Оксана Харьковська