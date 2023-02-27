Все держит страх: Гордон сравнил вероятный распад России с развалом СССР
Если людям, которые раньше изучали СССР, летом 1991 года сказали бы, что Советский Союз распадется через полгода, то они не поверили бы. Похожая история сейчас и с Россией.
Страна-агрессор может распасться как в свое время СССР. Такое мнение 24 Каналу озвучил журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.
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Россия держится на страхе
Советский Союз держался, потому что все население было охвачено страхом расстрелов, концлагерей и прочего. При власти Михаила Горбачева страх исчез и стало "нечем держать бетон". Тогда все и начало рассыпаться.
Советский Союз развалился, потому что лидеры республик осознали, зачем им Горбачев и центральная власть, когда каждый из них может быть Горбачевым?,
– заметил журналист.
По его словам, главам республик было неплохо быть и членами политбюро коммунистической партии СССР, но гораздо лучше быть лидерами отдельных государств. Ведь это совсем другие возможности.
Гордон сравнил вероятный распад России с развалом СССР: смотрите видео
Какие регионы могут стать "двигателем" распада России
Гордон отметил, что в России есть ряд регионов, которые с радостью почувствуют себя независимыми, в частности:
- Якутия;
- Чечня;
- Ингушетия;
- Дагестан;
- Татарстан;
- Башкортостан;
- Сибирь;
- Урал.
По мнению журналиста, толчком для этих регионов может стать разрушение центральной власти и свержение российского диктатора Владимира Путина, который и есть для них этим страхом. Если они увидят, что Россия проиграла и не может воевать, а Запад контролирует ситуацию, начнется центробежная реакция.
Путин заговорил о распаде России: что известно
- Кремлевский диктатор Владимир Путин впервые заговорил о предполагаемом распаде России. Он расширил риторику о том, что если захватчики проиграют в войне против Украины, то тогда страна-агрессор прекратит свое существование, как и русский народ в его нынешнем виде.
- Однако такими тезисами глава Кремля не признает свое поражение, а пытается найти рычаги влияния на сознание россиян. Политолог Тарас Загородний убежден, что нынешняя риторика Путина направлена на поиск идеологии, которая необходима для поддержки мотивации российской армии.
- В то же время Владимир Фесенко считает, что кремлевский диктатор хочет оправдаться перед своим народом из-за поражений в войне. Кроме того, он стремится запугать россиян и сохранить отождествление России с его личностью.