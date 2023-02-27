Страна-агрессор может распасться как в свое время СССР. Такое мнение 24 Каналу озвучил журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

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Россия держится на страхе

Советский Союз держался, потому что все население было охвачено страхом расстрелов, концлагерей и прочего. При власти Михаила Горбачева страх исчез и стало "нечем держать бетон". Тогда все и начало рассыпаться.

Советский Союз развалился, потому что лидеры республик осознали, зачем им Горбачев и центральная власть, когда каждый из них может быть Горбачевым?,

– заметил журналист.

По его словам, главам республик было неплохо быть и членами политбюро коммунистической партии СССР, но гораздо лучше быть лидерами отдельных государств. Ведь это совсем другие возможности.

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Какие регионы могут стать "двигателем" распада России

Гордон отметил, что в России есть ряд регионов, которые с радостью почувствуют себя независимыми, в частности:

Якутия;

Чечня;

Ингушетия;

Дагестан;

Татарстан;

Башкортостан;

Сибирь;

Урал.

По мнению журналиста, толчком для этих регионов может стать разрушение центральной власти и свержение российского диктатора Владимира Путина, который и есть для них этим страхом. Если они увидят, что Россия проиграла и не может воевать, а Запад контролирует ситуацию, начнется центробежная реакция.

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