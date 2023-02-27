Країна-агресорка може розпастися як свого часу СРСР. Таку думку 24 Каналу озвучив журналіст та телеведучий Дмитро Гордон.
До теми Путін заговорив про розпад Росії: що криється за риторикою Кремля і на кого вона спрямована
Росія тримається на страху
Радянський Союз тримався, бо все населення було охоплене страхом розстрілів, концтаборів тощо. Натомість при владі Михайла Горбачова страх зник і стало "нічим тримати бетон". Тоді все і почало розсипатися.
Радянський Союз розвалився, бо лідери республік усвідомили, навіщо їм Горбачов і центральна влада, коли кожен з них може бути Горбачовим?,
– зауважив журналіст.
За його словами, очільникам республік було непогано бути й членами політбюро комуністичної партії СРСР, але набагато краще бути лідерами окремих держав. Адже це зовсім інші можливості.
Гордон порівняв імовірний розпад Росії з розвалом СРСР: дивіться відео
Які регіони можуть стати "двигуном" розпаду Росії
Гордон зазначив, що в Росії є низка регіонів, які з радістю відчують себе незалежними, зокрема:
- Якутія;
- Чечня;
- Інгушетія;
- Дагестан;
- Татарстан;
- Башкортостан;
- Сибір;
- Урал.
На думку журналіста, поштовхом для цих регіонів може стати руйнування центральної влади та повалення російського диктатора Владіміра Путіна, який і є для них цим страхом. Якщо вони побачать, що Росія програла і не може воювати, а Захід контролює ситуацію, тоді почнеться відцентрова реакція.
Путін заговорив про розпад Росії: що відомо
- Кремлівський диктатор Владімір Путін уперше заговорив про ймовірний розпад Росії. Він розширив риторику про те, що якщо загарбники програють у війні проти України, то тоді країна-агресорка припинить своє існування як і російський народ у його теперішньому вигляді.
- Однак такими тезами очільник Кремля не визнає свою поразку, а намагається знайти важелі впливу на свідомість росіян. Політолог Тарас Загородній переконаний, що теперішня риторика Путіна спрямована на пошук ідеології, яка необхідна для підтримки мотивації російської армії.
- Водночас Володимир Фесенко вважає, що кремлівський диктатор хоче виправдатися перед своїм народом через поразки у війні. Окрім того, він прагне залякати росіян і зберегти ототожнення Росії із його постаттю.