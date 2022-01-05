Ймовірно, момент вбивства: у мережі з'явилось моторошне відео з Казахстану

У Казастахстані спалахнули протести, які вже призвели до жертв. У мережі шириться відео, на якому видно ймовірний момент вбивства.

За даними преси, першоджерело відео – "Военный кореспондент". Кадри оприлюднили у день загострення протестів у Казахстані – 5 січня.

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На кадрах зафіксували ймовірний момент розстрілу в Казахстані

У мережі шириться відео, на якому нібито знято загибель силовика від кулі одного з протестувальників в Алмати,

– мовиться у повідомленні.

Наразі офіційна інформація щодо цього відео не підтверджена.

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Президент Казахстану говорив про жертв

5 січня під час звернення президент країни Токаєв заявив, що під час протестів загинули силовики.

Він не озвучив конкретні факти, проте сказав: "У нашому улюбленому місті (мовиться про Алмати – 24 канал) відбуваються масові напади на представників правопорядку. Серед них є убиті та поранені".

Коротко про протести у Казахстані

Спочатку люди в різних містах країни вийшли на протест через зростання цін на газ. Згодом вони заявили, що вимагають відставки уряду та висунули низку інших вимог.

Після цього протести спалахнули з новою силою в різних містах. Карту протестів можна подивитись за посиланням.

Жителька Алмати розповіла журналістам 24 каналу, що населення країни поділилися на 2 типи: ті, які хочуть мирного протесту, провокатори, які все руйнують й підпалюють.

Наразі відомо, що внаслідок сутичок постраждали орієнтовно 500 людей. Згодом з'явилась інформація про вбитого протестувальника.

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