Ймовірно, момент вбивства: у мережі з'явилось моторошне відео з Казахстану
Джерело:телеграм SHOT
У Казастахстані спалахнули протести, які вже призвели до жертв. У мережі шириться відео, на якому видно ймовірний момент вбивства.
За даними преси, першоджерело відео – "Военный кореспондент". Кадри оприлюднили у день загострення протестів у Казахстані – 5 січня.
Читайте більше Сутички, сотні поранених і перші жертви: хроніка подій у Казахстані за 5 січня
На кадрах зафіксували ймовірний момент розстрілу в Казахстані
У мережі шириться відео, на якому нібито знято загибель силовика від кулі одного з протестувальників в Алмати,
– мовиться у повідомленні.
Наразі офіційна інформація щодо цього відео не підтверджена.
Обстріли під час протестів у Казахстані: дивіться відео
Президент Казахстану говорив про жертв
5 січня під час звернення президент країни Токаєв заявив, що під час протестів загинули силовики.
Він не озвучив конкретні факти, проте сказав: "У нашому улюбленому місті (мовиться про Алмати – 24 канал) відбуваються масові напади на представників правопорядку. Серед них є убиті та поранені".
Коротко про протести у Казахстані
- Спочатку люди в різних містах країни вийшли на протест через зростання цін на газ. Згодом вони заявили, що вимагають відставки уряду та висунули низку інших вимог.
- Після цього протести спалахнули з новою силою в різних містах. Карту протестів можна подивитись за посиланням.
- Жителька Алмати розповіла журналістам 24 каналу, що населення країни поділилися на 2 типи: ті, які хочуть мирного протесту, провокатори, які все руйнують й підпалюють.
- Наразі відомо, що внаслідок сутичок постраждали орієнтовно 500 людей. Згодом з'явилась інформація про вбитого протестувальника.
Протести у Казахстані: все, що потрібно знати – дивіться відео