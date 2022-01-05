Найбільші міста Казахстану охопили протести, у кількох масові безлади та захоплення адмінбудівель. Також у кількох містах діє режим надзвичайного стану.

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Де найбільші протести

Найбільш критичною ситуація є в Алмати. Там крім мітингів, тривають і масові безлади та захоплення адмінбудівель – акимату, прокуратури та колишньої резиденції президента. Також там діє режим надзвичайного стану. До наведення порядку в місті влада залучила військових.

В Актобе також тривають мітинги та масові безлади. Мітингувальники намагалися захопити акимат, однак силовики застосували водомети.

Ситуація в інших містах виглядає так:

Нур-Султан – діє режим надзвичайного стану;

– діє режим надзвичайного стану; Усть-Камнегорськ – мітинги та залучення військових;

– мітинги та залучення військових; Талдикорган – мітинги. Протестувальники спробували повалити пам'ятник Назарбаєву;

– мітинги. Протестувальники спробували повалити пам'ятник Назарбаєву; Шимкент – мітинги;

– мітинги; Семей – мітинги;

– мітинги; Павлодар – мітинги;

– мітинги; Кокшетау – мітинги;

– мітинги; Костанай – мітинги;

– мітинги; Уральськ – мітинги;

– мітинги; Атирау – мітинги;

– мітинги; Актау – режим надзвичайного стану та залучення військових;

– режим надзвичайного стану та залучення військових; Жанаозен – мітинги;

– мітинги; Жезказган – мітинги.



Карта мітингів у Казахстані / фото "Настоящее время"

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Майже по всій території Казахстану відсутній доступ до інтернету. Через це громадяни не можуть здійснювати безконтактну оплату, не працює додаток головного банку країни та припинили мовлення низка каналів. Також в Алмати та Нур-Султані немає мобільного зв'язку.

Президент Касим-Жомарт Токаєв звільнив свого попередника Нурсултана Назарбаєва з посади голови Радбезу Казахстану і сам його очолив.

У своєму зверненні він повідомив, що уже є перші загиблі через протести, однак конкретної цифри Токаєв не назвав.

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