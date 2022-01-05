Найбільші міста Казахстану охопили протести, у кількох масові безлади та захоплення адмінбудівель. Також у кількох містах діє режим надзвичайного стану.

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Де найбільші протести

Найбільш критичною ситуація є в Алмати. Там крім мітингів, тривають і масові безлади та захоплення адмінбудівель – акимату, прокуратури та колишньої резиденції президента. Також там діє режим надзвичайного стану. До наведення порядку в місті влада залучила військових.

В Актобе також тривають мітинги та масові безлади. Мітингувальники намагалися захопити акимат, однак силовики застосували водомети.

Ситуація в інших містах виглядає так:

  • Нур-Султан – діє режим надзвичайного стану;
  • Усть-Камнегорськ – мітинги та залучення військових;
  • Талдикорган – мітинги. Протестувальники спробували повалити пам'ятник Назарбаєву;
  • Шимкент – мітинги;
  • Семей – мітинги;
  • Павлодар – мітинги;
  • Кокшетау – мітинги;
  • Костанай – мітинги;
  • Уральськ – мітинги;
  • Атирау – мітинги;
  • Актау – режим надзвичайного стану та залучення військових;
  • Жанаозен – мітинги;
  • Жезказган – мітинги.

Мітинги в Казахстані
Карта мітингів у Казахстані / фото "Настоящее время"

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