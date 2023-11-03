Вони живуть в інших світах, – Садовий обурився через згадку Росії у новому списку ЮНЕСКО

У кінці жовтня ЮНЕСКО оприлюднила новий список із 55 креативних міст світу. Туди включили і російський Великий Новгород. Мер Львова звернувся до гендиректорки організації з проханням вилучити місто Росії зі списку.

З міжнародними інституціями постійно працюють, нагадуючи, що Росія є країною-агресоркою, яку не можна толерувати у цивілізованому світі. Про це в ефірі 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, всі міжнародні організації, які начебто мали б допомагати, виїхали з України. Банально тому, що вони не були підготовлені до роботи у військовий період.

Поступово вони почали повертатися, однак їхні дії досі дивують.

Вони живуть в інших світах. Коли я їх трохи "стабілізую", вони починають "тверезіти". Коли прилетіла ракета, знищила у нас чотири житлові будинки – зони ЮНЕСКО. Тоді загинуло троє, і вони написали щось на кшталт: "ой, це дуже погано",

– розповів Андрій Садовий.

Але тоді не було жодної згадки про те, хто це вчинив. Після атаки представники ЮНЕСКО приїхали й оглянули наслідки влучання російської ракети.

"Вони тоді осмислили все і перепрошували. Але зараз бачу, що знову їх трохи "попустило". Уже починають говорити про креативність міст. Ну які можуть бути креативні міста в Росії, якщо там жорстока диктатура. Там є використання культури, мистецтва спорту як пропаганди, аби захоплювати ситуацію у світі", – наголосив мер Львова.

Росія є агресором, а будь-яка співпраця із країною-агресором не може бути нормальною. На жаль, міжнародним організаціям про це потрібно постійно нагадувати.

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