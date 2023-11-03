Вони живуть в інших світах, – Садовий обурився через згадку Росії у новому списку ЮНЕСКО
У кінці жовтня ЮНЕСКО оприлюднила новий список із 55 креативних міст світу. Туди включили і російський Великий Новгород. Мер Львова звернувся до гендиректорки організації з проханням вилучити місто Росії зі списку.
З міжнародними інституціями постійно працюють, нагадуючи, що Росія є країною-агресоркою, яку не можна толерувати у цивілізованому світі. Про це в ефірі 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.
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Міжнародні організації все ніяк не розірвуть зв'язки з Росією
Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, всі міжнародні організації, які начебто мали б допомагати, виїхали з України. Банально тому, що вони не були підготовлені до роботи у військовий період.
Поступово вони почали повертатися, однак їхні дії досі дивують.
Вони живуть в інших світах. Коли я їх трохи "стабілізую", вони починають "тверезіти". Коли прилетіла ракета, знищила у нас чотири житлові будинки – зони ЮНЕСКО. Тоді загинуло троє, і вони написали щось на кшталт: "ой, це дуже погано",
– розповів Андрій Садовий.
Але тоді не було жодної згадки про те, хто це вчинив. Після атаки представники ЮНЕСКО приїхали й оглянули наслідки влучання російської ракети.
"Вони тоді осмислили все і перепрошували. Але зараз бачу, що знову їх трохи "попустило". Уже починають говорити про креативність міст. Ну які можуть бути креативні міста в Росії, якщо там жорстока диктатура. Там є використання культури, мистецтва спорту як пропаганди, аби захоплювати ситуацію у світі", – наголосив мер Львова.
Росія є агресором, а будь-яка співпраця із країною-агресором не може бути нормальною. На жаль, міжнародним організаціям про це потрібно постійно нагадувати.
Андрій Садовий про новий список від ЮНЕСКО: дивитись відео
Росія знищує пам'ятки ЮНЕСКО в Україні
- Одеса 23 липня зазнала наймасованішої атаки з боку росіян. Тоді було пошкоджено 68 різних будівель. З них – 28 входять до історичної спадщини ЮНЕСКО.
- Після атаки окупантів організація висловила лише "глибоке стурбування". Однак через деякий час до Одеси прибула місія ЮНЕСКО для огляду пошкоджень, яких завдали росіяни. Тоді координаторка ЮНЕСКО в Києві К'яра Децці Бардескі повідомила, що фахівці продовжуватимуть підтримку та розвиватимуть співробітництво.
- Вже через два місяці, 25 вересня, росіяни знову обстріляли Одесу, поціливши зокрема в об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО. Внаслідок атаки було пошкоджено 8 об'єктів культурних та історичних пам'яток міста.