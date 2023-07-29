Потужними обстрілами центру Одеси росіяни хотіли залякати одеситів. Однак їм не вдалось досягнути бажаного ефекту. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Що відомо про пошкодження в Одесі

Через комбіновані удари по Одесі 23 липня понад 20 об'єктів портової інфраструктури пошкоджені або зруйновані. Зазнали пошкоджень і кілька суден. Серед них, до слова, й під іноземним прапором.

Зокрема, була інформація про знищення зерна, яке належало Румунії. Хоч вантаж був невеликим, однак красномовним є сам факт влучання.

Що стосується історичного центру Одеси, у нас 68 різних будинків та 146 квартир пошкоджено. Можливо, ще щось додасться, тому що пошкодження є різні: від серйозних руйнувань до вибитих шибок,

– зазначив Сергій Братчук.

З них 28 будівель входять до історичної спадщини Одеси та є під охороною ЮНЕСКО. Втім, на жаль, це ніяк не допомогло захистити історичний центр від ракетних ударів росіян. Власне, навіть реакції крім "глибокого стурбування та засудження" від ЮНЕСКО не було.

У росіян немає нічого святого

Під обстріл також потрапив Спасо-Преображенський собор московського патріархату. Він зазнав чималих руйнувань внаслідок удару.

"Влучання було точнісінько у вівтар. Через той "православний комунізм", який сьогодні панує в Росії, вони готові направляти ракети в культові споруди. Мовиться не лише про Спасо-Преображенський собор, навколо нього є багато церков. Влучання може бути будь-якої хвилини після будь-якого обстрілу", – наголосив Братчук.

Ніч на 29 липня для Одещини була спокійною, без повітряних тривог. Втім небезпека нікуди не зникає. Як для Одеси, так і для всієї України. Росіяни можуть накопичувати свої ресурси для нових атак.

Сергій Братчук про наслідки обстрілів Одеси: дивитись відео

Одесити згуртовано допомагали після атаки

На думку речника Української добровольчої армії "Південь", росіяни били по соборі спеціально, аби залякати одеситів, впливати на їхній емоційний стан.

Одесити "злякалися" настільки, що дочекалися відбою тривоги та зразу побігли розбирати ті руїни, які залишились, аби розчистити місце для проведення ремонтних робіт,

– зіронізував Братчук.

Втім, допомогти Одесі після обстрілів уже зголосилась Італія, Франція та Греція. До слова, дуже символічним є підтримка саме цих країн, адже це вони на місці фортеці Хаджибей збудували нове місто під назвою Одеса.

Очевидно, у будівництві брали участь й українці. Натомість нікого та нічого російського там не було.

Захист Півдня мають посилити

Зауважимо, що надвечір 27 липня до Одеси з неоголошеним візитом прибув Володимир Зеленський. За його словами, зараз серед союзників активно шукають нові засоби ППО, аби захистити Одесу.

До слова, саме після обстрілів Одеси було скликано термінове засідання Ради Україна – НАТО.

"Насамперед хотів би подякувати силам протиповітряної оборони Одеси. Вони докладають неймовірних зусиль. По-друге, якщо про вдосконалені системи ППО говорить Верховний Головнокомандувач, то ми розуміємо, що так воно і буде. І до цього також докладаються неймовірні зусилля", – наголосив Братчук.

Власне, йдеться не лише про захист Одеси, але й всього Півдня. Адже останнім часом атаки ворога здебільшого спрямовані на дестабілізацію ситуації в Чорному морі. А також на пошкодження іншої логістичної гілки – дунайських портів. Там, на жаль, також були влучання.

Дунай надзвичайно близько до Європи. Та "Шахеди" ледве не пролітали територію Румунії. Думаю, союзники дуже швидко на це відреагують,

– підкреслив речник УДА "Південь".

Захист Півдня, портової інфраструктури зараз є завданням не лише України, але й всього світу. Є надія, що його швидко буде виконано.

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