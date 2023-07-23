Він також зазначив, що окупанти не мають жодних моралей та цінностей. Труханов сказав, що ракетна атака по місту не лише не зламає одеситів, а навпаки розізлить їх і стане стимулом боротися проти росіян далі.

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Труханов прокоментував обстріл Одеси

Мер Одеси зазначив, що це була одна з найстрашніших ночей в місті. Він наголосив, що "божевільні сусіди" знову випустили ракети по мирній Одесі.

"Одна людина загинула, багато поранених. Пошкоджено багато житлових будинків, памʼяток архітектури. Зруйнований Спасо-Преображенський собор", – сказав Труханов.

Глава Одеси також зауважив, що вночі 23 липня він та рятувальники винесли з-під завалів собору Касперівську ікону Божої Матері – покровительки Одеси. За його словами, всім постраждалим надається допомога, на місцях розгорнуті оперативні штаби.

Мер Одеси звернувся до росіян після атаки на місто

Після цього Труханов перейшов на російську і почав свою промову для росіян. Він наголосив, що Одеса зневажає російських громадян.

Якби ви знали, як вас ненавидить Одеса. Ви боретеся з маленькими дітьми, з православними храмами. Та що казати, ваші ракети летять у кладовища,

– підкреслив мер Одеси.

Він також зазначив, що за цю війну окупантів називали по різному. Однак це все "були ласкаві назви".

"Ви просто істоти без роду та племені. Моралі та цінностей, і без майбутнього", – сказав Труханов.

Труханов звернувся до росіян після ракетного обстрілу Одеси / Відео з телеграм-каналу "Одеса. Офіційно"

Мер міста наголосив, що росіяни дуже погано знають одеситів. Він підкреслив, що окупанти не зламають жителів міста, а лише зроблять більш злими.

Сила наших захисників помножена злістю та болем звичайних людей стане для вас вироком, – додав Труханов.

Закінчив своє звернення мер Одеси традиційним національним гаслом – Слава Україні!

Що відомо про атаку на Одесу