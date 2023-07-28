Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідне рішення проголосували 296 народних депутатів.

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Про що мова

Верховна Рада України від імені народу України просить ЮНЕСКО позбавити Росію членства в організації та її органах. А також невідкладно направити в Україну місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками на об'єкти Всесвітньої спадщини у Львові та Одесі, визначення допомоги та можливих дій ЮНЕСКО для захисту об'єктів культурної спадщини в Україні від російської агресії.

Парламенти та уряди іноземних держав закликають здійснити всі можливі заходи для розслідування злочинів, притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у їх скоєнні в межах національних і міжнародних юрисдикцій.

Позиція ЮНЕСКО щодо обстрілів Одеси та Львова

Після останніх атак окупантів по Одещині ЮНЕСКО заявила, що "глибоко стривожена та найрішучіше засуджує зухвалу атаку, здійснену російськими військами". Гендиректорка установи Одрі Азуле додала, що це ескалація насильства проти культурної спадщини України.

Водночас Управління ООН із координації гуманітарних справ в Україні засудило удари по Одесі, але не вказало, що це зробила росія, випустивши по місту ракети.

Раніше очільник Львова Андрій Садовий розкритикував ЮНЕСКО за реакцію на російський обстріл історичного ареалу міста в ніч проти 6 липня. Він закликав організацію переглянути свої цінності.