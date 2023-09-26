Внаслідок російської атаки 25 вересня пошкоджено ще 9 об'єктів культурної спадщини. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, пише 24 Канал.

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Які об'єкти культурної спадщини пошкоджено

За даними МКІП, внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень:

  • Воронцовський палац;
  • Будинок Маріні, Ашкіназі;
  • Будинок Серато і Верані;
  • Будинок прибутковий Лерхе;
  • Будинок Зонтага;
  • Палац (об'єм фасадної будівлі);
  • Палац Лопухіна, Раллі, готель "Лондонський";
  • Будинок Золотарьова, Маса.

Значно пошкоджено Морвокзал. Крім того, в Нерубайській територіальній громаді пошкоджені сільський будинок культури та школа мистецтв.

Всі злочини росіян детально фіксуються, ворог обов'язково відповідатиме за все заподіяне,
– наголосив виконувач обов'язків очільника МКІП Ростислав Карандєєв.

Російські терористи вкотре пошкодили об'єкти культурної спадщини / Фото МКІП

Коротко про наслідки терористичної атаки на Одещину

  • Росіяни запустили на область 12 "Калібрів", 19 "Шахедів" та дві протикорабельні ракети "Онікс".
  • Наша ППО збила всі ворожі дрони та 11 крилатих ракет.
  • Агресор влучив у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі.
  • У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.
  • Російські "Онікси" зруйнували зерносховище. Під завалами обстріляного складу знайшли тіла двох працівників.