Внаслідок російської атаки 25 вересня пошкоджено ще 9 об'єктів культурної спадщини. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, пише 24 Канал.

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Які об'єкти культурної спадщини пошкоджено

За даними МКІП, внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень:

Воронцовський палац;

Будинок Маріні, Ашкіназі;

Будинок Серато і Верані;

Будинок прибутковий Лерхе;

Будинок Зонтага;

Палац (об'єм фасадної будівлі);

Палац Лопухіна, Раллі, готель "Лондонський";

Будинок Золотарьова, Маса.

Значно пошкоджено Морвокзал. Крім того, в Нерубайській територіальній громаді пошкоджені сільський будинок культури та школа мистецтв.

Всі злочини росіян детально фіксуються, ворог обов'язково відповідатиме за все заподіяне,

– наголосив виконувач обов'язків очільника МКІП Ростислав Карандєєв.

Російські терористи вкотре пошкодили об'єкти культурної спадщини / Фото МКІП

Зверніть увагу! Внаслідок ракетних ударів по Одесі 23 липня зазнали пошкоджень 29 об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення.

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