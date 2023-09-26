В результате российской атаки 25 сентября повреждено еще 9 объектов культурного наследия. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, пишет 24 Канал.

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Какие объекты культурного наследия повреждены

По данным МКИП, в результате ракетных обстрелов получили повреждения:

  • Воронцовский дворец;
  • Дом Марини, Ашкинази;
  • Дом Серато и Верани;
  • Дом прибыльный Лерхе;
  • Дом Зонтага;
  • Дворец (объем фасадного здания);
  • Дворец Лопухина, Ралли, гостиница "Лондонская";
  • Дом Золотарева, Масса.

Значительно поврежден Морвокзал. Кроме того, в Нерубайской территориальной общине повреждены сельский дом культуры и школа искусств.

Все преступления россиян подробно фиксируются, враг обязательно будет отвечать за все причиненное,
– подчеркнул исполняющий обязанности руководителя МКИП Ростислав Карандеев.

Российские террористы снова повредили объекты культурного наследия / Фото МКИП

Кратко о последствиях террористической атаки на Одесщину

  • Россияне запустили на область 12 "Калибров", 19 "Шахедов" и две противокорабельные ракеты "Оникс".
  • Наша ПВО сбила все вражеские дроны и 11 крылатых ракет.
  • Агрессор попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе.
  • В здании привокзальной гостиницы, уже несколько лет не функционирующей, вспыхнул пожар.
  • Российские "Ониксы" разрушили зернохранилище. Под завалами обстрелянного склада нашли тела двоих работников.