В результате российской атаки 25 сентября повреждено еще 9 объектов культурного наследия. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, пишет 24 Канал.

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Какие объекты культурного наследия повреждены

По данным МКИП, в результате ракетных обстрелов получили повреждения:

Воронцовский дворец;

Дом Марини, Ашкинази;

Дом Серато и Верани;

Дом прибыльный Лерхе;

Дом Зонтага;

Дворец (объем фасадного здания);

Дворец Лопухина, Ралли, гостиница "Лондонская";

Дом Золотарева, Масса.

Значительно поврежден Морвокзал. Кроме того, в Нерубайской территориальной общине повреждены сельский дом культуры и школа искусств.

Все преступления россиян подробно фиксируются, враг обязательно будет отвечать за все причиненное,

– подчеркнул исполняющий обязанности руководителя МКИП Ростислав Карандеев.

Российские террористы снова повредили объекты культурного наследия / Фото МКИП

Обратите внимание! В результате ракетных ударов по Одессе 23 июля получили повреждения 29 объектов культурного наследия национального и местного значения.

Кратко о последствиях террористической атаки на Одесщину