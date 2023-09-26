В результате российской атаки 25 сентября повреждено еще 9 объектов культурного наследия. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, пишет 24 Канал.
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Какие объекты культурного наследия повреждены
По данным МКИП, в результате ракетных обстрелов получили повреждения:
- Воронцовский дворец;
- Дом Марини, Ашкинази;
- Дом Серато и Верани;
- Дом прибыльный Лерхе;
- Дом Зонтага;
- Дворец (объем фасадного здания);
- Дворец Лопухина, Ралли, гостиница "Лондонская";
- Дом Золотарева, Масса.
Значительно поврежден Морвокзал. Кроме того, в Нерубайской территориальной общине повреждены сельский дом культуры и школа искусств.
Все преступления россиян подробно фиксируются, враг обязательно будет отвечать за все причиненное,
– подчеркнул исполняющий обязанности руководителя МКИП Ростислав Карандеев.
Российские террористы снова повредили объекты культурного наследия / Фото МКИП
Кратко о последствиях террористической атаки на Одесщину
- Россияне запустили на область 12 "Калибров", 19 "Шахедов" и две противокорабельные ракеты "Оникс".
- Наша ПВО сбила все вражеские дроны и 11 крылатых ракет.
- Агрессор попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе.
- В здании привокзальной гостиницы, уже несколько лет не функционирующей, вспыхнул пожар.
- Российские "Ониксы" разрушили зернохранилище. Под завалами обстрелянного склада нашли тела двоих работников.