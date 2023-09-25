В результате обстрела Одессы уничтожены Морской вокзал и гостиница на его территории. О том, что известно о достопримечательностях, которые были символами города – читайте в материале 24 Канала.

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Проект меняли несколько раз

Одесский порт – один из самых больших в Украине. Его строительство началось одновременно с основанием города – в 1794 году. Пассажирские суда швартовались к Военному молу, однако рост пассажиропотока в Одесском порту после Второй Мировой войны обусловил необходимость строительства более современного морского вокзала.

Проекты морского вокзала в Одессе на Новом молу появились в начале 50-х. Первые два проекта, 1952-53 годов – это классические ампирные здания, окруженные колоннадами, портиками и увенчанные высоким шпилем.

Проекты Морского вокзала в Одессе

При Сталине новый Морской вокзал в Одессе строить так и не начали. А позже, в рамках борьбы с "архитектурными излишествами" при Хрущеве, проект очень сильно изменился. Здание переместили с края Нового мола в его главную часть, сделали более "кубическим".

Но уже через пару лет проект снова изменился. Несколько вариантов проекта за 1958 год показывают здание "переходной" архитектуры, без высокого шпиля и очень похожие на послевоенные железнодорожные вокзалы.

До 1960-х проект морвокзала, выполненный архитекторами В. Головиным и В. Кремляковым, приобрел совсем другие черты – теперь это здание было огромным с имитацией стремительных контуров пассажирского лайнера, но из стекла и железобетона.

Ввели в эксплуатацию в 1968 году

Здание морского вокзала было введено в эксплуатацию в 1968 году. Перед этим строителям пришлось на 70 метров удлинить Новый мол, а на его нулевом уровне построить огромный складской комплекс.

После завершения строительства морского вокзала Новый мол одновременно принимал и пассажирские, и грузовые суда. На нем хранились грузовые краны, а вдоль причалов шли железнодорожные пути. Для удобного перехода пассажиров на борт лайнеров были передвижные трапы-мосты. Кроме морского вокзала, одновременно с ним построили также входной павильон с улицы Приморской с эскалаторами, а линия старого фуникулера, проходившая вдоль Потемкинской лестницы, была заменена современным тогда эскалатором.

В первозданном виде Морской вокзал простоял до начала 1990-х. К 1994 году здание капитально отремонтировали, при этом большую часть первичных интерьеров заменили более современной отделкой. Вместо складов на подземном уровне устроили огромный концертно-выставочный зал, расширили внутренние помещения морвокзала и устроили яхт-клуб.

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Затем, к 2001 году, на Новом молу построили высотное здание отеля, которое сначала относилось к гостиничной сети "Кемпински", но затем выведено из-под ее управления из-за дефектов конструкции. На площади перед Морским вокзалом появилась скульптура "Золотой ребенок" Эрнста Неизвестного, а в 2002-м на причале поставили утонченный памятник Жене Моряка авторства Александра Токарева.

В 2016-2018 годах у здания морского вокзала появился новый кинетический фасад. Его обработали несколькими тысячами металлических пластин, которые двигаются во время дуновения ветра и создают "эффект волны".



Так выглядел Морской вокзал в Одессе, пока россияне его не уничтожили / Фото из соцсетей

Здание гостиницы на морском вокзале хотели реставрировать

Отель "Кемпинские-Одесса", который тоже разрушили оккупанты, на Морвокзале пустовал более 10 лет, здание понемногу разрушалось, а сам небоскреб вызывал у туристов только удивление.

Построили его еще в начале 2000-х годов, чуть позже одну звезду забрали, а само здание, которое испортило вид на море с Потемкинской лестницы, одесситы стали называть "бетонным монстром".

"Кемпински-Одесса" на Морвокзале была спроектирована как самая большая гостиница в Одесской области. Заказчиком и владельцем выступил Одесский порт. На строительство гостиницы по тем временам потратили более 24 миллионов долларов. Отель имел 19 этажей и 158 номеров. В 2011 году его закрыли из-за проблем с разрешительной документацией.

Последствия российского удара по "Кемпински-Одесса"

В 2015 году одесситам обещали, что отель заработает после реконструкции. Один из совладельцев гостиницы бизнесмен Андрей Ставницер отреагировал на разрушение здания. Он также подчеркнул, что мечтал реконструировать его и построить что-нибудь красивое и современное. Бизнесмен даже уже нашел партнеров, готовых инвестировать в проект.

Все будет. Мы все отстроим. Не ждите, животные. Одесса будет такой же красивой, какой вам никогда не снится в своих ужасных кошмарах,

– написал он.

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