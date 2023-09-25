Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер станом на 12:15. Зазначають, що рятувальна операція триває.

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На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні з ночі не виходили на зв'язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб,

– повідомили в ОВА.

У прокуратурі Одеської області тако повідомили про те, що унаслідок атаки ворога є загиблий. Там зазначили, що тіло чоловіка знайшли під час розбору завалів на території порту. Це співробітник одного з приватних підприємств.

В ефірі нацмарафону Олег Кіпер розказав, що у цьому складі зберігалось близько тисячі тонн зерна.

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