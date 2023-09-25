Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер станом на 12:15. Зазначають, що рятувальна операція триває.
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На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні з ночі не виходили на зв'язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб,
– повідомили в ОВА.
У прокуратурі Одеської області тако повідомили про те, що унаслідок атаки ворога є загиблий. Там зазначили, що тіло чоловіка знайшли під час розбору завалів на території порту. Це співробітник одного з приватних підприємств.
В ефірі нацмарафону Олег Кіпер розказав, що у цьому складі зберігалось близько тисячі тонн зерна.
Головне про нічну атаку
- Росія вночі атакувала Одеську область ударними безпілотниками типу "Шахед" та двома типами ракет.
- За даними Сил оборони Півдня окупанти запустили на Одещину 19 дронів, дві гіперзвукові ракети "Онікс" та 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху по різних областях України. 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони.