Нічну атаку по Одесі прокоментував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, запевнивши, що на кожен удар по державі росіяни отримуватимуть відповідь. Єрмак заявив про необхідність "задушити" російський ВПК, щоб знищити його можливості виготовляти смертельну зброю.

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"Кожен удар по Україні для росіян матиме відповідь", – зазначив Єрмак.

Методи відповіді – різні

Він наголосив, що демілітаризація Росії – це необхідність.

Оскільки світ не має терпіти божевільного з ракетами. Набагато розумніше – позбавити божевільного можливостей використовувати озброєння, а також самих озброєнь,

– наголосив керівник ОП.

Очільник президентського офісу також зауважив, що є різні методи. Один із них – санкції проти російського ВПК.

"Задушити ВПК Росії означатиме знищити їх можливості виробляти смертоносну зброю і відкинути їх військові спроможності в далеке минуле", – пояснив Єрмак.

Він додав, що поки що ворог ще має змогу "здійснювати акти терору, як цієї ночі в Одесі", але, "чим далі, тим більше він їх втрачатиме".

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