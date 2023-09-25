Ночную атаку по Одессе прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, заверив, что на каждый удар по государству россияне получат ответ. Ермак заявил о необходимости "задушить" российский ВПК, чтобы уничтожить его возможности производить смертельное оружие.
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"Каждый удар по Украине для россиян будет ответ", – отметил Ермак.
Методы ответа – разые
Он подчеркнул, что демилитаризация России – это необходимость.
Поскольку мир не должен терпеть сумасшедшего с ракетами. Гораздо разумнее – лишить сумасшедших возможностей использовать вооружение, а также самих вооружений,
– подчеркнул руководитель ОП.
Глава президентского офиса также отметил, что есть разные методы. Один из них – санкции против российского ВПК.
"Задушить ВПК России будет означать уничтожить их возможности производить смертоносное оружие и отвергнуть их военные способности в далекое прошлое", – объяснил Ермак.
Он добавил, что пока враг еще может "совершать акты террора, как этой ночью в Одессе", но, "чем дальше, тем больше он их будет терять".
Главное о ночной атаке
- Россия в ночь на 25 сентября атаковала Одессу и область "Шахедами", ракетами "Калибр" и "Оникс". В результате атаки в самой Одессе уничтожены Морской вокзал и гостиница на его территории.
- В Одесской области под ударом оказалась припортовая инфраструктура, разрушены зернохранилища, разрушения на складе и в частном доме, в нескольких домах выбиты окна. Пострадали мужчина и женщина.