Ночную атаку по Одессе прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, заверив, что на каждый удар по государству россияне получат ответ. Ермак заявил о необходимости "задушить" российский ВПК, чтобы уничтожить его возможности производить смертельное оружие.

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"Каждый удар по Украине для россиян будет ответ", – отметил Ермак.

Методы ответа – разые

Он подчеркнул, что демилитаризация России – это необходимость.

Поскольку мир не должен терпеть сумасшедшего с ракетами. Гораздо разумнее – лишить сумасшедших возможностей использовать вооружение, а также самих вооружений,

– подчеркнул руководитель ОП.

Глава президентского офиса также отметил, что есть разные методы. Один из них – санкции против российского ВПК.

"Задушить ВПК России будет означать уничтожить их возможности производить смертоносное оружие и отвергнуть их военные способности в далекое прошлое", – объяснил Ермак.

Он добавил, что пока враг еще может "совершать акты террора, как этой ночью в Одессе", но, "чем дальше, тем больше он их будет терять".

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