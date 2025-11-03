Військовий не повинен бути схожим на безхатька: "Юнга" розповіла про базовий догляд на фронті

Операторка дронів Єва на псевдо "Юнга"вже два роки виконує завдання на гарячих напрямках фронту, але намагається мати охайний вигляд, що багатьом видається дивним. Дівчина вважає, що базові речі з догляду мають бути присутні навіть на передовій.

Про це "Юнга" розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, відповідаючи на питання, чи залишається в неї час на б'юті-звички.

До теми "Про мобілізацію жінок часто пишуть чоловіки, які самі її уникають": інтерв'ю з "Юнгою", яка у 18 років стала операторкою дронів на війні

Що сказала військова про догляд за собою на фронті й у відпустці?

"Юнга" вважає, що на екранах телевізорів люди не побачать військових, які повернулися з 15-денного чергування на позиціях. Такий вигляд, за її словами, дійсно може демотивувати йти в армію. Тому зазвичай в ефірі виступають військовослужбовці, яких українці називають "барбершопними", тобто такими, які відвідують перукаря й салони краси.

Єва зауважила, що насправді привести себе до ладу найбільше хочеться після повернення з позиції.

Ти хочеш відпочити, відмитися, одягнути нормальний одяг і постригтися. Тобто ти не виглядаєш як безхатько, коли ти не на позиціях. Звісно, тут немає часу на косметику і нема можливості носити сукні якісь. Але є базові речі – підстригтися, зробити манікюр і просто банально помитися по поверненню з позицій. Я можу витратити цю годину чи дві на себе, коли повертаюсь,

– розповіла військова.

Відтак, у військових час на такі прості ритуали знаходиться. "Юнга" каже, що військові – теж люди, які хочуть "жити, а не виживати".

Після завершення війни дівчина хоче залишитися у війську. Але, звичайно, вона планує відпочити, полікуватися, привести себе до ладу, адже робота зараз її дуже виснажує.

Що ще говорила "Юнга" під час інтерв'ю?