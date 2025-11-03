Военный не должен быть похожим на бездомного: "Юнга" рассказала о базовом уходе на фронте

Оператор дронов Ева с псевдонимом "Юнга" уже два года выполняет задания на горячих направлениях фронта, но пытается иметь опрятный вид, что многим кажется странным. Девушка считает, что базовые вещи по уходу должны присутствовать даже на передовой.

Об этом "Юнга" рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу, отвечая на вопрос, остается ли у нее время на бьюти-привычки.

Что сказала военная об уходе за собой на фронте и в отпуске?

"Юнга" считает, что на экранах телевизоров люди не увидят военных, вернувшихся с 15-дневного дежурства на позициях. Такой вид, по ее словам, действительно может демотивировать идти в армию. Поэтому обычно в эфире выступают военнослужащие, которых украинцы называют "барбершопными", то есть такими, которые посещают парикмахера и салоны красоты.

Ева заметила, что на самом деле привести себя в порядок больше всего хочется после возвращения с позиции.

Ты хочешь отдохнуть, отмыться, одеть нормальную одежду и постричься. То есть ты не выглядишь как бездомный, когда ты не на позициях. Конечно, здесь нет времени на косметику и нет возможности носить платья какие-то. Но есть базовые вещи – подстричься, сделать маникюр и просто банально помыться по возвращению с позиций. Я могу потратить этот час или два на себя, когда возвращаюсь,

– рассказала военная.

Поэтому, у военных время на такие простые ритуалы находится. "Юнга" говорит, что военные – тоже люди, которые хотят "жить, а не выживать".

После завершения войны девушка хочет остаться в армии. Но, конечно, она планирует отдохнуть, полечиться, привести себя в порядок, ведь работа сейчас ее очень изматывает.

