Об этом "Юнга" рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу, отвечая на вопрос, остается ли у нее время на бьюти-привычки.

К теме "О мобилизации женщин часто пишут мужчины, которые сами ее избегают": интервью с "Юнгой", которая в 18 лет стала оператором дронов на войне

Что сказала военная об уходе за собой на фронте и в отпуске?

"Юнга" считает, что на экранах телевизоров люди не увидят военных, вернувшихся с 15-дневного дежурства на позициях. Такой вид, по ее словам, действительно может демотивировать идти в армию. Поэтому обычно в эфире выступают военнослужащие, которых украинцы называют "барбершопными", то есть такими, которые посещают парикмахера и салоны красоты.

Ева заметила, что на самом деле привести себя в порядок больше всего хочется после возвращения с позиции.

Ты хочешь отдохнуть, отмыться, одеть нормальную одежду и постричься. То есть ты не выглядишь как бездомный, когда ты не на позициях. Конечно, здесь нет времени на косметику и нет возможности носить платья какие-то. Но есть базовые вещи – подстричься, сделать маникюр и просто банально помыться по возвращению с позиций. Я могу потратить этот час или два на себя, когда возвращаюсь,

– рассказала военная.

Поэтому, у военных время на такие простые ритуалы находится. "Юнга" говорит, что военные – тоже люди, которые хотят "жить, а не выживать".

После завершения войны девушка хочет остаться в армии. Но, конечно, она планирует отдохнуть, полечиться, привести себя в порядок, ведь работа сейчас ее очень изматывает.

Что еще говорила "Юнга" во время интервью?