За місяць транзит українського зерна через порт Констанца зріс у 4 рази, – президент Румунії

Росія продовжує блокувати українські порти, через що Україна здійснює експорт територією Румунії. Тільки за один місяць транзит зерна через порт Констанца зріс у 4 рази.

Україна хоче збільшити експорт удвічі

Відповідну інформацію під час брифінгу у Києві озвучив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що ще не так давно транзит української продукції через Румунію не був дуже великий.

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Тепер, за його словами, вантажі, які проходили через румунський кордон, були великі. Президент Румунії повідомив, що транзит зерна у порті Констанца за останній місяць підвищився у чотири рази.

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу підтвердив дані свого румунського колеги.

Ми збільшили транзит українського зерна та продовольства Дунайським шляхом,

– констатував Зеленський.

Водночас президент України сказав, що на зустрічі з румунським президентом та лідерами Франції, Німеччини й Італії проговорювали, як збільшити експорт удвічі.

Україна шукає альтернативні шляхи для експорту продукції

Росія цілеспрямовано блокує українські порти в Чорному морі. Країна-агресорка розмістила у морі свої кораблі та замінувала Чорне море. Через це Україна не може експортувати зерно морським шляхом.

Український уряд шукає альтернативні шляхи для експорту зерна. Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік розповів, що Україна розробила два маршрути для експорту зерна.

Україна може здійснювати експорт через території Румунії та Польщі. Також Сенік розповів, що Україна веде перемовини з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.

Зауважимо, що президент Росії Володимир Путін вважає, що проблем з вивезенням зерна з України не існує. Російський диктатор цинічно запропонував вивозити зерно через Білорусь, з території якої росіяни бомбардують українські міста та села.

Президент Зеленський повідомляв, що Україна веде перемовини з Британією та Туреччиною, щоб забезпечити вивезення зерна. Також участь в операції з розблокування порту Одеси готова взяти Франція.

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