За місяць транзит українського зерна через порт Констанца зріс у 4 рази, – президент Румунії
Росія продовжує блокувати українські порти, через що Україна здійснює експорт територією Румунії. Тільки за один місяць транзит зерна через порт Констанца зріс у 4 рази.
Україна хоче збільшити експорт удвічі
Відповідну інформацію під час брифінгу у Києві озвучив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що ще не так давно транзит української продукції через Румунію не був дуже великий.
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Тепер, за його словами, вантажі, які проходили через румунський кордон, були великі. Президент Румунії повідомив, що транзит зерна у порті Констанца за останній місяць підвищився у чотири рази.
Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу підтвердив дані свого румунського колеги.
Ми збільшили транзит українського зерна та продовольства Дунайським шляхом,
– констатував Зеленський.
Водночас президент України сказав, що на зустрічі з румунським президентом та лідерами Франції, Німеччини й Італії проговорювали, як збільшити експорт удвічі.
Україна шукає альтернативні шляхи для експорту продукції
- Росія цілеспрямовано блокує українські порти в Чорному морі. Країна-агресорка розмістила у морі свої кораблі та замінувала Чорне море. Через це Україна не може експортувати зерно морським шляхом.
- Український уряд шукає альтернативні шляхи для експорту зерна. Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік розповів, що Україна розробила два маршрути для експорту зерна.
- Україна може здійснювати експорт через території Румунії та Польщі. Також Сенік розповів, що Україна веде перемовини з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.
- Зауважимо, що президент Росії Володимир Путін вважає, що проблем з вивезенням зерна з України не існує. Російський диктатор цинічно запропонував вивозити зерно через Білорусь, з території якої росіяни бомбардують українські міста та села.
- Президент Зеленський повідомляв, що Україна веде перемовини з Британією та Туреччиною, щоб забезпечити вивезення зерна. Також участь в операції з розблокування порту Одеси готова взяти Франція.
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