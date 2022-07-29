За яких обставин мобілізованого можуть комісувати

В Україні триває загальна мобілізація через війну з росією. Однак ті, хто вже призвані на військову службу, можуть бути комісовані.

Про алгоритми, які для цього передбачені, розповів правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів. Причиною для комісування можуть стати захворювання або наслідки бойових травм.

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Який алгоритм передбачений у такому випадку

Правовий аналітик зазначив, що мобілізованого можуть комісувати й визнати непридатним до військової служби з огляду на певні причини.

Найперше алгоритм комісування передбачає виявлення у мобілізованого захворювання чи наслідку травми, який робить його непридатним до військової служби під час воєнного стану з виключенням з обліку. Відповідний запис роблять у медичній книжці військовослужбовця чи в історії хвороби. Цей запис своїм підписом засвідчує начальник військового лікувального закладу.

Після цього наступним кроком є проходження медичного огляду в ВКЛ військкомату. Однак варто зазначити, що на огляд мобілізованого можуть відправити лише після завершення лікування.

За результатами огляду начальник військового лікувального закладу встановлює ступінь придатності до військової служби. Він же й ухвалює рішення на підставі подання начальника лікувального відділення, у якому обстежується чи лікується боєць.

Військово-лікарська комісія оглядає бійців у військових лікувальних закладах за територіальним принципом. Тобто мова йде про місце проживання, лікування, навчання, перебування у відрядженні чи проведення відпустки.

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Загальна мобілізація в Україні триває на час воєнного стану. Дію воєнного стану на території нашої держави рішенням Верховної Ради продовжено до 23 серпня, однак якщо війна з росією не завершиться до цього часу, то цей режим продовжать знову.