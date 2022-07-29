При каких обстоятельствах мобилизованного могут комиссовать

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за войны с россией. Однако те, кто уже призван на военную службу, могут быть комиссованы.

Об алгоритмах, предусмотренных для этого, рассказал правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романов. Причиной комиссования могут стать заболевания или последствия боевых травм.

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Какой алгоритм предусмотрен в таком случае

Правовой аналитик отметил, что мобилизованного могут комиссовать и признать непригодным к военной службе ввиду определенных причин.

Прежде всего, алгоритм комиссования предполагает выявление у мобилизованного заболевания или последствия травмы, которая делает его непригодным к военной службе во время военного положения со снятием с учета. Соответствующую запись производят в медицинской книге военнослужащего или в истории болезни. Эту запись своей подписью удостоверяет начальник военного лечебного учреждения.

После этого следующим шагом является прохождение медицинского осмотра в ВКВ военкомата. Однако следует отметить, что на осмотр мобилизованного могут отправить только после завершения лечения.

По результатам осмотра начальник военного лечебного учреждения устанавливает степень годности на военной службе. Он и принимает решение на основании представления начальника лечебного отделения, в котором обследуется или лечится боец.

Военно-врачебная комиссия осматривает бойцов в военных лечебных учреждениях по территориальному принципу. То есть речь идет о местожительстве, лечении, обучении, пребывании в командировке или проведении отпуска.

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Общая мобилизация в Украине продолжается во время военного положения. Действие военного положения на территории нашего государства решением Верховной Рады продлено до 23 августа, однако, если война с россией не закончится до этого времени, то этот режим продлят снова.