Творчий та обдарований: на війні загинув Герой з Вільнянська – Олексій Копанєв

Україна у війні проти Росії втратила ще одного свого захисника. Олексій Копанєв, уродженець Вільнянська, загинув у боях за незалежність та свободу держави 7 лютого 2026 року.

Сумну звістку повідомила Вільнянська міська рада.

Що відомо про героя?

Україна зазнала ще однієї непоправної втрати – лави небесних військ поповнив лейтенант Олексій Васильович Копанєв із Вільнянська, що у Запорізькій області.

Останній бій захисник прийняв 7 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області. Він мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

У загиблого воїна залишились дружина та шестирічний син.

Який Олексія пам'ятають у мирний час?

Олексій народився та виріс у Вільнянську. Навчався у загальноосвітній школі №4, а згодом здобув вищу освіту у Запорізькому інституті державного та муніципального управління. Там отримав кваліфікацію менеджера-економіста.

У мирному житті Олексій працював водієм таксі. Знайомі відгукуються про нього як про щирого й небайдужого чоловіка, який завжди приходив на допомогу.

Його знали як відповідального, щирого та завжди готового допомогти. Він мав багато друзів, бо вмів дружити по-справжньому – з теплом і відданістю,

– зазначає місцева влада.

Також там кажуть, що захисник з юних років проявляв творчі здібності. З юних років проявляв творчі здібності – самотужки навчився грати на гітарі, виступав у складі джаз-гурту "Динаміт", був вихованцем театру-студії БЕМС. Артистичний, із тонким почуттям гумору, він не боявся сцени й умів дарувати людям посмішки.

У лави Збройних сил України Олексій доєднався добровільно у 2023 році. Після року навчань за кордоном 16 квітня 2024 року був направлений до військової частини А0536, де обіймав посаду командира 3 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону.

