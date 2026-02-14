Укр Рус
14 лютого, 06:43
Творчий та обдарований: на війні загинув Герой з Вільнянська – Олексій Копанєв

Діана Подзігун
Основні тези
  • Олексій Копанєв загинув 7 лютого 2026 року в боях поблизу Ямполя, захищаючи Україну.
  • Він був відомий як творчий та щирий чоловік, який служив у ЗСУ з 2023 року та мав родину.

Україна у війні проти Росії втратила ще одного свого захисника. Олексій Копанєв, уродженець Вільнянська, загинув у боях за незалежність та свободу держави 7 лютого 2026 року.

Сумну звістку повідомила Вільнянська міська рада.

Що відомо про героя? 

Україна зазнала ще однієї непоправної втрати – лави небесних військ поповнив лейтенант Олексій Васильович Копанєв із Вільнянська, що у Запорізькій області. 

Останній бій захисник прийняв 7 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області. Він мужньо виконував свій обов'язок, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність України. 

У загиблого воїна залишились дружина та шестирічний син.

Який Олексія пам'ятають у мирний час? 

Олексій народився та виріс у Вільнянську. Навчався у загальноосвітній школі №4, а згодом здобув вищу освіту у Запорізькому інституті державного та муніципального управління. Там отримав кваліфікацію менеджера-економіста. 

У мирному житті Олексій працював водієм таксі. Знайомі відгукуються про нього як про щирого й небайдужого чоловіка, який завжди приходив на допомогу. 

Його знали як відповідального, щирого та завжди готового допомогти. Він мав багато друзів, бо вмів дружити по-справжньому – з теплом і відданістю, 
– зазначає місцева влада.

Також там кажуть, що захисник з юних років проявляв творчі здібності. З юних років проявляв творчі здібності – самотужки навчився грати на гітарі, виступав у складі джаз-гурту "Динаміт", був вихованцем театру-студії БЕМС. Артистичний, із тонким почуттям гумору, він не боявся сцени й умів дарувати людям посмішки.

У лави Збройних сил України Олексій доєднався добровільно у 2023 році. Після року навчань за кордоном 16 квітня 2024 року був направлений до військової частини А0536, де обіймав посаду командира 3 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону.

Кого ще нещодавно втратила Україна?

  • 11 лютого, внаслідок атаки ворожого дрона, загинув нардеп від "Радикальної партії" Роман Каліш. Раніше він служив у підрозділі "Альфа" Служби безпеки України, згодом вийшов на пенсію. Втім після початку повномасштабного вторгнення Каліш мобілізувався й став на захист України.

  • 10 лютого у Чернігові поховали підполковника СБУ Руслана Петренка. Він загинув під час бойового завдання на Куп'янському напрямку. 

  • 5 лютого Україна втратила ще одного захисника – Олександра Осіна з Лубенської громади. Останній свій бій прийняв під час бойових дій на Покровському напрямку. Воїн служив оператором БпЛА у парашутно-десантному батальйоні.