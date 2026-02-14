Творческий и одаренный: на войне погиб Герой из Вольнянска – Алексей Копанев

Украина в войне против России потеряла еще одного своего защитника. Алексей Копанев, уроженец Вольнянска, погиб в боях за независимость и свободу государства 7 февраля 2026 года.

Печальную весть сообщила Вольнянский городской совет.

Что известно о герое?

Украина понесла еще одну невосполнимую потерю – ряды небесных войск пополнил лейтенант Алексей Васильевич Копанев из Вольнянска, что в Запорожской области.

Последний бой защитник принял 7 февраля 2026 года вблизи населенного пункта Ямполь Краматорского района Донецкой области. Он мужественно выполнял свой долг, защищая свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

У погибшего воина остались жена и шестилетний сын.

Каким Алексея помнят в мирное время?

Алексей родился и вырос в Вольнянске. Учился в общеобразовательной школе №4, а затем получил высшее образование в Запорожском институте государственного и муниципального управления. Там получил квалификацию менеджера-экономиста.

В мирной жизни Алексей работал водителем такси. Знакомые отзываются о нем как об искреннем и неравнодушном человеке, который всегда приходил на помощь.

Его знали как ответственного, искреннего и всегда готового помочь. Он имел много друзей, потому что умел дружить по-настоящему – с теплом и преданностью,

– отмечает местная власть.

Также там говорят, что защитник с юных лет проявлял творческие способности. С юных лет проявлял творческие способности – самостоятельно научился играть на гитаре, выступал в составе джаз-группы "Динамит", был воспитанником театра-студии БЕМС. Артистичный, с тонким чувством юмора, он не боялся сцены и умел дарить людям улыбки.

В ряды Вооруженных сил Украины Алексей присоединился добровольно в 2023 году. После года учений за рубежом 16 апреля 2024 года был направлен в воинскую часть А0536, где занимал должность командира 3 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона.

Кого еще недавно потеряла Украина?