Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про термінову перевірку боєготовності збройних сил країни. На тлі таких заяв, в ДПСУ зазначили, що українська сторона не фіксує активних дій поблизу державного кордону, але продовжує зміцнювати оборонні спроможності на цьому напрямку.

Про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише 24 Канал.

Дивіться також Після навчань "Захід-2025": чому Лукашенко наказав привести армію Білорусі у стан боєготовності

Яка ситуація на кордоні?

Речник ДПСУ підкреслив, що це не вперше, коли "вони (білоруси) перевіряють бойову готовність або нагнітають ситуацію через якісь окремі навчання окремих ланок своєї армії".

"Пам’ятаємо, нещодавно відбулися і спільні навчання з Росією", – зазначив Демченко.

Відповідно до його слів, попри відсутність змін у прикордонні, білоруський напрямок залишається потенційно небезпечним.

Як і раніше, цей напрямок, попри все – попри нагнітання, попри те, що Білорусь продовжує підтримувати Росію – маємо тверезо оцінювати ситуацію. Адже цей напрямок, ще раз зазначу, є для нас загрозливим. І ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості, аби українські воїни могли протидіяти будь-якій загрозі, якщо така йтиме з Білорусі,

– наголосив речник ДПСУ.

Станом на зараз українські прикордонники не фіксують переміщення білоруської техніки чи особового складу поблизу українського кордону.

"Якихось змін у напрямку нашого кордону ми не фіксуємо: ні переміщення техніки, ні переміщення особового складу, ні якоїсь активності підрозділів армії Білорусі у напрямку кордону з Україною – цього не спостерігається", – уточнив Демченко.

Проте, він підкреслив, що підрозділи розвідки та прикордонні загони перебувають у постійній готовності.

"І підрозділи розвідок, і прикордонні загони, які охороняють кордон з Білоруссю, постійно відстежують ситуацію для того, щоб ми могли вчасно відреагувати на будь-які ризики, якщо такі відбудуться в Білорусі", – підсумував речник.

Дивіться також Війська Білорусі перевели у стан повної бойової готовності: до чого готуються в країні

Що цьому передувало?