РФ діє за відпрацьованим сценарієм: експерт пояснив, що відбувається біля Степногірська
- На південному напрямку зростає напруга на відтинку від Гуляйполя до Оріхівського вузла оборони.
- Росія діє за відпрацьованим сценарієм обходу української оборони, що може загостритися з перекиданням резервів.
На південному напрямку останніми днями зростає напруга на відтинку від Гуляйполя у бік Оріхівського вузла оборони та далі до придніпровської ділянки. Окремо увагу привертає район Степногірська, де ворог намагається шукати слабкі місця і просуватися не лише прямими атаками, а й через фланги та підходи в тил.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що Росія діє за вже відпрацьованим сценарієм обходу української оборони. Він попередив, що ситуація може різко загостритися, якщо туди перекинуть резерви.
Що відбувається біля Степногірська?
Ситуацію біля Степногірська не варто розглядати окремо від усього південного напрямку. Для росіян важливий не лише сам населений пункт, а можливість розгорнути ширшу схему тиску на півдні.
Яка ситуація в районі Степногірська: дивіться на карті
Йдеться про спроби зайти у фланги, обійти вузли оборони та змусити українські підрозділи реагувати одразу на кілька загроз.
Тут треба дивитися на весь південний напрямок, від Гуляйполя на сході до придніпровської ділянки,
– пояснив Лакійчук.
Він зазначив, що задум окупантів схожий на те, що вони намагалися зробити на Донбасі, але там не досягли результату. Тепер Росія хоче зайти в тил Гуляйпільському угрупованню та обійти Оріхівський вузол оборони, поєднуючи фронтальний тиск із рухом західніше.
Тут дуже складна ділянка, де росіяни намагаються повторити те, що в них не вдається на Донбасі,
– зауважив Лакійчук.
Він пояснив, що ключова зміна може статися, якщо Росія зрозуміє, що на Донбасі її план не працює, і перекине частину резервів на південь.
По факту, у них не хватає сил діяти одночасно на двох ділянках. Але якщо вони приймуть рішення переспрямувати сюди резерви, це дуже серйозний виклик,
– зауважив Лакійчук.
Тоді тиск біля Степногірська та на сусідніх ділянках зросте, а окремі напрямки можуть вийти на рівень найнапруженіших у країні.
- Російські війська намагаються розширити наступальні дії на Запорізькому напрямку, прагнучи вийти на оперативний простір і створити загрози місту Запоріжжя. Водночас Росія продовжує удари по енергетичній та іншій інфраструктурі України як елемент тиску.
- На Запоріжжі зафіксовано локальне просування Сил оборони України. За даними Інституту вивчення війни, українські підрозділи просунулися на південній околиці Малої Токмачки, попри активні атаки російських військ у районах Мирного, Плавнів, Приморського та Степового.
- Інтенсивні бойові дії тривають у районах Степногірська та Гуляйполя. Російські підрозділи намагаються обходити укріплені позиції та активно застосовують безпілотники, тоді як українські військові проводять контратакувальні дії і стримують спроби ворога просунутися.