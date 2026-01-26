РФ действует по отработанному сценарию: эксперт объяснил, что происходит возле Степногорска

На южном направлении в последние дни растет напряжение на отрезке от Гуляйполя в сторону Ореховского узла обороны и далее к приднепровскому участку. Отдельное внимание привлекает район Степногорска, где враг пытается искать слабые места и продвигаться не только прямыми атаками, но и через фланги и подходы в тыл.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, что Россия действует по уже отработанному сценарию обхода украинской обороны. Он предупредил, что ситуация может резко обостриться, если туда перебросят резервы.

Что происходит возле Степногорска?

Ситуацию у Степногорска не стоит рассматривать отдельно от всего южного направления. Для россиян важен не только сам населенный пункт, а возможность развернуть более широкую схему давления на юге.

Какова ситуация в районе Степногорска: смотрите на карте

Речь идет о попытках зайти во фланги, обойти узлы обороны и заставить украинские подразделения реагировать сразу на несколько угроз.

Здесь надо смотреть на все южное направление, от Гуляйполя на востоке до приднепровского участка,

– пояснил Лакийчук.

Он отметил, что замысел оккупантов похож на то, что они пытались сделать на Донбассе, но там не достигли результата. Теперь Россия хочет зайти в тыл Гуляйпольской группировке и обойти Ореховский узел обороны, совмещая фронтальное давление с движением западнее.

Здесь очень сложный участок, где россияне пытаются повторить то, что у них не удается на Донбассе,

– отметил Лакийчук.

Он пояснил, что ключевое изменение может произойти, если Россия поймет, что на Донбассе ее план не работает, и перебросит часть резервов на юг.

По факту, у них не хватает сил действовать одновременно на двух участках. Но если они примут решение перенаправить сюда резервы, это очень серьезный вызов,

– отметил Лакийчук.

Тогда давление у Степногорска и на соседних участках возрастет, а отдельные направления могут выйти на уровень самых напряженных в стране.

