Загроза від росії на День Незалежності України: які обмеження запровадили у містах

Українські спецслужби попередили про високу загрозу масових ракетних обстрілів та провокації напередодні на після Дня Незалежності. Через це у різних містах на кілька днів запровадили додаткові обмеження.

Вже з 22 серпня українцям потрібно бути особливо обережними. Про обмеження, які запровадили через серйозну загрозу, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Заборона масових заходів у Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив проводити будь-які масові заходи у столиці впродовж 22 – 25 серпня. Крім того, до 24 серпня включно метро працюватиме з 06:00 до 21:00.

Крім того, за даними "Української правди", працівникам Урядового кварталу рекомендують не ходити на роботу в офіс з 22 по 26 серпня. Усіх співробітників державних установ закликали "по можливості менше там з'являтися", а працювати з дому. Вже відомо, що апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно, за винятком працівників, які працюють в міжнародних делегаціях та над підготовкою до наступного засідання.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, як відбуватимуться урочистості з нагоди державних свят:

під час проведення заходів до Дня Державного Прапора 23 серпня та святкування Незалежності України 24 серпня заборонено провити будь-яких розважальні та інші масові заходи:

усі урочистості варто провести з обмеженою кількістю людей із дотриманням усіх безпекових вимог або онлайн.

Не забуваймо і про дотримання вимог комендантської години та сигналів повітряної тривоги. Прошу вас, уникайте також і масових скупчень людей у ході проведення заходів,

– наголосив Кулеба.

Зауважимо, що про загрозу обстрілів Києва говорили в Офісі Президента.

У Харкові – довша комендантська година

Через небезпеку у Харкові вирішили змінити тривалість комендантської години. Так, вона діятиме впродовж 22 – 25 серпня з 19:00 по 07:00. Голова ОВА Олег Синєгубов закликав населення підготуватися до тривалого перебування в будинках та в укриттях.

Зауважимо, під час дії комендантської години заборонено:

перебувати у громадських місцях;

пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

Вийти на вулицю можна лише в тому разі, якщо під час тривоги ви прямуєте в укриття.

Крім того, 23 серпня у Харкові не працюватимуть пункти гуманітарної допомоги. Отримати її цього тижня можна буде 25 або 27 серпня.

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Обмеження на Буковині

Рада оборони Чернівецької області заборонила релігійним організаціям проводити хресні ходи. Також в області обмежили проведення мирних зборів, мітингів, походів та інших масових заходів. Їхню організацію погоджуватимуть зі штабом територіальної оборони через ОВА.

За словами голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, організатори заходів мають визначати кількість учасників, відповідно до місткості найближчих укриттів. Якщо на Буковині оголосять повітряну тривогу – захід потрібно негайно припинити.

Мешканцям Миколаєва радять працювати дистанційно

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що обласний центр на День Незалежності закривати не будуть. Про те усі масові заходи – заборонені. Крім того, мешканцям області радять залишитися працювати з дому.

Ми не проводимо ніяких заходів, прошу не збиратись у великі колективи у ці дні. Використайте цей час для відпочинку з розумом,

– наголосив Кім.

Він також додав, що збільшувати тривалість комендантської години в області не будуть.

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Що відомо про загрозу на 24 серпня: коротко

Спецслужби закликали українців цього тижня відповідальніше ставитися до сирен. У жодному випадку не можна ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.

Через підвищену загрозу й ядерний шантаж росії в Україні навіть ввели нові сигнали тривоги. Вони повідомлятимуть про радіаційну та хімічну небезпеки, а також – вимогу евакуюватися. Ознайомитися зі звучанням цих сигналів – можна тут.

Додамо, що в росії до 29 серпня закрили повітряний простір в містах, розташованих біля кордону з Україною. Літаків не прийматимуть одразу 11 аеропортів. Тому, якщо у вашому місті не ввели додаткові обмеження, це не означає, що небезпеки немає, а на тривогу можна не реагувати. Ставтесь відповідально до власного життя та безпеки ваших рідних. Краще провести 2 години в укритті, аніж втратити те, чого вже не повернеш.



Поради від поліції щодо поведінки на День Незалежності / Інфографіка 24 каналу

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