Угроза от россии на День Независимости Украины: какие ограничения ввели в городах

Украинские спецслужбы предупредили о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокациях накануне Дня Независимости. Из-за этого в разных городах на несколько дней ввели дополнительные ограничения.

Уже с 22 августа украинцам нужно быть особенно осторожными. Об ограничениях, которые ввели из-за серьезной угрозы, читайте в материале 24 канала.

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Запрет массовых мероприятий в Киеве

Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов запретил проводить любые массовые мероприятия в столице в течение 22 – 25 августа. До 24 августа включительно метро будет работать с 06:00 до 21:00.

Кроме того, по данным "Украинской правды", работникам Правительственного квартала рекомендуют не ходить на работу в офис с 22 по 26 августа. Всех сотрудников государственных учреждений призвали "по возможности меньше там появляться", а работать из дома. Уже известно, что аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно, за исключением работников, работающих в международных делегациях и над подготовкой к следующему заседанию.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, как будут проходить торжества по случаю государственных праздников:

во время проведения мероприятий ко Дню Государственного Флага 23 августа и празднования Независимости Украины 24 августа запрещено проводить любые развлекательные и другие массовые мероприятия:

все торжества следует провести с ограниченным количеством людей с соблюдением всех требований безопасности или онлайн.

Не будем забывать и о соблюдении требований комендантского часа и сигналов воздушной тревоги. Прошу вас, избегайте также и массовых скоплений людей в ходе проведения мероприятий,

– подчеркнул Кулеба.

Отметим, что об угрозе обстрелов Киева говорили в Офисе Президента.

В Харькове – дольше комендантский час

Из-за опасности в Харькове решили изменить продолжительность комендантского часа. Так, он будет действовать в течение 22 – 25 августа с 19:00 до 07:00. Глава ОВА Олег Синегубов призвал население подготовиться к длительному пребыванию в домах и в укрытиях.

Отметим, во время действия комендантского часа запрещено:

находиться в общественных местах;

передвигаться по улицам пешком или на транспорте.

Выйти на улицу можно лишь в том случае, если во время тревоги вы направляетесь в укрытие.

Кроме того, 23 августа в Харькове не будут работать пункты гуманитарной помощи. Получить ее на этой неделе можно будет 25 или 27 августа.

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Ограничения на Буковине

Совет обороны Черновицкой области запретил религиозным организациям проводить крестные ходы. Также в области ограничили проведение мирных собраний, митингов, шествий и других массовых мероприятий. Их организацию будут согласовывать со штабом территориальной обороны через ОВА.

По словам главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, организаторы мероприятий должны определять количество участников, в соответствии с вместимостью ближайших укрытий. Если на Буковине объявят воздушную тревогу – мероприятие нужно немедленно прекратить.

Жителям Николаева советуют работать дистанционно

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что областной центр на День Независимости закрывать не будут. Однако все массовые мероприятия запрещены. Кроме того, жителям области советуют остаться работать из дома.

Мы не проводим никаких мероприятий, прошу не собираться в большие коллективы в эти дни. Используйте это время для отдыха с умом,

– подчеркнул Ким.

Он также добавил, что увеличивать продолжительность комендантского часа в области не будут.

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Что известно об угрозе на 24 августа: кратко

Спецслужбы призвали украинцев на этой неделе ответственнее относиться к сиренам. Ни в коем случае нельзя игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

Из-за повышенной угрозы и ядерного шантажа россии в Украине даже ввели новые сигналы тревоги. Они будут сообщать о радиационной и химической опасностях, а также – требовании эвакуироваться. Ознакомиться со звучанием этих сигналов – можно здесь.

Добавим, что в россии до 29 августа закрыли воздушное пространство в городах, расположенных у границы с Украиной. Самолетов не будут принимать сразу 11 аэропортов. Поэтому, если в вашем городе не ввели дополнительные ограничения, это не значит, что опасности нет, а на тревогу можно не реагировать. Относитесь ответственно к собственной жизни и безопасности ваших родных. Лучше провести 2 часа в укрытии, чем потерять то, чего уже не вернешь.



Советы от полиции по поведению на День Независимости / Инфографика 24 канала

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