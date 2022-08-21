Своїми думками про те, як кремль може використати загибель доньки ідеолога "русского міра" алєксандра дугіна, поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про те, що готує кремль готує до Дня Незалежності України і як це може бути пов'язано з дочкою "мозку путіна" – читайте далі.

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"росія готує криваві провокації на День незалежності України, плануючи масовані ракетні атаки на українські міста, зокрема і столицю", – запевнили в Офісі Президента. Разом з тим, дуже схоже, що в кремлі вже підготували ідеологічне підґрунтя для таких атак – напередодні в Москві вибухнуло авто з донькою російського шовініста та ідеолога режиму путіна алєксандра дугіна. І, зверніть увагу, як зараз головні пропагандисти кремля волають про необхідність ударів по пунктах ухвалення рішень в Україні.

Разом з тим, не варто відкидати і іншу версію подій – кремль починає зачищати головних ідеологів імперськості, аби ті не заважали путіну “зберегти обличчя” навіть у випадку тотальної поразки. Водночас, поки кремль вдається до тероризму, ЗСУ вдало відточують стратегію, якою вже захоплюються на Заході – розпорошування та поступове знищення сил ворога без лобових атак. І вже відомо, що москва вимушена перекидати частину військ з материкової частини України в Крим, адже там також сильно палає.

Тож, давайте почнемо все ж зі здобутків наших захисників Умовно починаючи з 9 серпня в Криму ледь не щодня чути вибухи. Спочатку росіяни намагалися все списати на необережне поводження з вогнем, чи на пекуче кримське сонце, на якому перегріваються снаряди. Коли в цю легенду вже перестали вірити навіть найбільш відбиті, в кремлі вигадали нову версію – кожного разу це не вибухи, а робота ППО.

Тут варто нагадати – кремль кричав про те, що Крим став неприступною фортецею, але на ділі це виявилося не так. І довгий час Крим був перевалочною базою для рашистів, яких кидали на Південь материкової України. Відповідно, зараз постала нагальна потреба у захисті самого півострова. Однак вся проблема для кремля в тому, що на війну в Україні вони кидали навіть росгвардію, отже захищати Крим тепер фактично нікому.

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Тобто росіяни вже не впевнені у власній безпеці, адже почали розуміти, що війна тепер зачіпає їх особисто, а не триває десь там далеко на Донбасі. Окрім того, такі вибухи в тилу ворога призводять до його морального пригнічення. І схоже, це одна з ключових стратегій ЗСУ – знищити якомога більше російських військ, а ті які залишаться мають бути морально пригнічені перед вирішальним контрнаступом.

І от сьогодні видання The Washington Post порівняло стратегію ЗСУ з тією, яку описував впливовий британський військовий стратег Ліддел Гарт. Він запевняє, що не існує кращої стратегії ведення війни ніж та, де вдалося уникнути кровопролитного лобового зіткнення. У своїх трактатах Гарт, який досліджував тисячі років військової історії, стверджує, що ключ до перемоги полягав у тому, щоб завдати удару там, де найменше очікує ворог, психологічно та матеріально знищивши ворога та зробивши можливою відносно безкровну перемогу. Мовляв, росіяни застосували жорстокий, бездумний прямий підхід, тоді як українські захисники перехитрили їх непрямим підходом.

Зараз ЗСУ використовують той самий непрямий підхід, щоб відтиснути російських окупантів на Херсонщині. І не варто казати: "Та коли ж відбудеться той контрнаступ?" Наразі ЗСУ, замість того, щоб розпочати прямий штурм, який призведе до значних втрат, знищують ворожу логістику та склади з боєприпасами. І не дивно, що російські командири вже давно повтікали з правого берега Дніпра на Херсонщині. Тепер ми чуємо вибухи в Криму, тож питання коли окупанти почнуть і звідти бігти – відкрите.

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Що точно можна стверджувати, так це те, що вибухи в Криму мають неймовірний психологічний та ідеологічний вплив на росіян. Звісно, говорити про те, що вибухи в Криму призвели до значного послаблення ворога ще зарано, але вони точно посіяли ще більшу паніку в його рядах. І тепер Кремль знову хаотично намагається перекинути свої війська на новий напрямок. Крим для росіян стало сакральним місцем, яке тепер небезпечне.

І от що у відповідь на все це робить росія? Так, вона продовжує тероризувати українське цивільне населення ракетними ударами. СБУ наводить страшну статистику злочинів рашистів – за півроку повномасштабної фази війни росія випустила по Україні тисячі ракет, 95% з яких влучають саме у цивільні об’єкти.

Однак це не спрацювало, це не зламало гордий і незламний український народ, ми не здалися. Навпаки, під обстрілами ми стали сильнішими і навіть змогли переломити хід війни – тепер росіяни намагаються захищатися, адже жодних значних успіхів на фронті вони не мають вже багато тижнів.

Та це не спиняє росіян. Тому вони можуть готувати масований ракетний удар по Україні на День Незалежності. І такі попередження вже надходять від представників української влади. Напередодні і президент Зеленський заявив, що новий тиждень може бути вкрай небезпечним, адже росіяни у відчаї намагатимуться зламати наш дух у важливе для нас свято.

Відповідно, у Києві у святкові дні скасовані всі масові заходи задля безпеки. У Харкові оголосили довгу комендантську годину з 19:00 23 серпня і аж до 5 ранку 25 серпня. Адже Харків перебуває під постійними атаками ворога і День Незалежності, на жаль не виключення. Така ж ситуація по більшості міст України – максимальна безпека та обережність.

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Втім українців неможливо зламати, а стратегія ЗСУ вже ламає росіян. У кремлі на фоні величезних втрат не вигадали нічого кращого, ніж провести танковий біатлон та паради військової техніки у Москві. На думку кремля це мабуть мало підняти бойовий дух росіян, але сталося інакше. Британська розвідка стверджує, що значна частина російських військових обурена такою показухою, адже поки на фронті гине їхнє гарматне м’ясо, недоцільно влаштовувати такі паради.

Загибель дарьї дугіної: хто стоїть за ліквідацією доньки "мозку путіна"

росія, схоже, вирішила знайти привід для виправдання своєї ймовірної масованої ракетної атаки проти України. А також знайти пояснення для невдоволених росіян – чому війну проти України варто продовжувати попри величезні втрати. Напередодні у Підмосков'ї вибухнуло авто, яким керувала дочка "ідеолога путіна" алєксандра дугіна дарья, яка писала для російських пропагандистських RT та "Царьград". Донька пропагандиста загинула. російські силовики вважають, що вибуховий пристрій був усередині автомобіля. Після вибуху машина спалахнула. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому дугін стоїть на місці підриву доньки. Ще пізніше повідомили, що він потрапив до лікарні.

Більшість українців, можливо, навіть і не чули про цю потвору дугіна і його доньку. Та насправді, це людина, яка сформувала схиблену політику путіна. дугін – засновник ідейного руху "неоєвразійство" і його політична діяльність спрямована на створення євразійської наддержави через інтеграцію росії з колишніми радянськими республіками до нового Євразійського Союзу. дугін вважається ідеологом "рашизму", він закликав до вбивств українців.

Міжнародна преса називає дугіна "мозком путіна", який допоміг сформувати погляд очільника кремля на росію. Саме з божевільних текстів дугіна путін черпає натхнення для антиукраїнських заяв. У 2014 році, після звільнення від рашистів міста Слов’янськ, дугін писав, що нібито ЗСУ повністю знищили місцеве населення, а для картинки заполонили місто “акторами київської хунти”. Це просто, щоб ви розуміли ступінь схибленості ідеолога путіна.

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І от після підриву авто доньки дугіна, російські пропагандисти заходилися наввипередки кричати про те, що після такого кремль має терміново завдати ударів по Києву. Звісно там пов’язали вбивство доньки ідеолога путіна з Україною. З дугіних зробили сакральну жертву – мовляв, українці прийшли вбивати росіян вже в саме серце росії – ну чим це не привід продовжувати війну? Сам дугін написав, що Київ має здригнутися, сімоньян заявила, що треба бити по центрах ухвалення рішень, а інші пропагандисти почали ширити координати Офісу Президента, Міноборони України, СБУ та інших.

В Офісі Президента вже заявили про непричетність до вбивства доньки дугіна, адже це не наші методи ведення війни. кремль, просто намагається виправдати свої дії і спонукати до участі у війні все більше росіян, які навпаки відмовляються воювати. Так само сєргєй щойгу намагався підняти градус ненависті в російському суспільстві заявивши, що нацизм "процвітає по всій Європі", інакше чому росіянам забороняють видачу шенгенських віз. Ну і додав, що в країнах Балтії взагалі "розгул нацизму".

Тобто створюється враження, що росіян готують до якоїсь тотальної війни. І донька дугіна – це її символ і виправдання. росіянам треба показувати, що нібито українці вже лізуть в росію і вбивають росіян на їхній території.

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Загибель дугіної може означати розкол всередині влади росії

Разом з тим є й інша версія того, чому було знищено доньку дугіна. Не дарма його називають головним ідеологом рашизму і тим, хто сформував бачення самого путіна, адже він має серйозний вплив на російського диктатора.

І от саме такий великий вплив дугіна на путіна дуже сильно бентежить керманичів фсб, на яких впала головна відповідальність за провал так званої спецоперації в Україні. Таким чином фсб могли позбутися аж такого впливу, який сильно їх дискредитує і разом з тим скинути усю відповідальність на Україну. І ця версія артикулюється багатьма експертами, які запевняють, що всередині російської влади відбувається розкол, а отже зараз йде боротьба за доступ до мозку путіна. Мовляв, є сили які хочуть трохи повернути його до реальності.

Є й третя версія, яка звучить фантастичніше – кремль сам позбувається самих зашкварених імперіалістів зачищаючи інформаційне поле перед ймовірним визнанням того, що захопити всю Україну не вдалося.

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