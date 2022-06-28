Львівщина також готується до ймовірного нападу з боку Білорусі

Загроза вторгнення з боку Білорусі залишається високою. До всіх ймовірних сценаріїв розвитку подій готуються не лише прикордонні з країною області, але й Львівщина.

Про це розповів перший заступник очільника Львівської військово-цивільної адміністрації Андрій Годик на брифінгу у "Медіа Центрі Україна" 28 червня. 24 канал передає деталі.

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Львівська область – готова до атаки

Всі сили Львівської області готуються до будь-яких проявів агресії з боку території Білорусі, адже ризики вторгнення з півночі залишаються. Андрій Годик розповів, що завдання у цьому напрямку є доволі простими, втім вимагають кропіткої роботи.

Посадовець пояснив, що передусім мовиться про злагодження усіх сил та засобів – як правоохоронного блоку, так і військових, – стосовно координації планів відсічі агресії з білоруської території. Крім того, відбувається налагодження взаємодії із сусідніми з Львівською областями, зокрема з Волинською.

Ми готові до всього, і наше завдання – бути готовими до всього. Але, передусім, треба бути готовими до посилення ракетних та авіаційних ударів з північного напрямку,

– заявив перший заступник голови Львівської ОВА.

Годик додав, що підготовка триває, зокрема, шляхом спорудження на Львівщині додаткових оборонних та інженерних мереж.

Загроза з Білорусі: останні новини

Білорусь поки офіційно не вступила у війну проти України, втім надала плацдарм для дій країні-агресорці. Білоруська армія займається прикриттям російських військ на кордоні, зокрема 6 батальйонів проводять демонстративні дії та намагаються вести розвідку у прикордонних з Україною та Польщею районах.

у прикордонних з Україною та Польщею районах. Військовий експерт Петро Черник припустив , що молодшу офіцерську ланку білорусів можуть заміняти на росіян. За його словами, білоруси значно збільшили чисельність своїх збройних сил – на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗС Білорусі налічували 44 тисячі особового складу, а зараз – понад 80 тисяч . Разом з тим експерт зазначив, що у білоруських військових немає бойового досвіду, й у випадку реального вторгнення вони масово здаватимуться у полон.

, що молодшу офіцерську ланку білорусів можуть заміняти на росіян. За його словами, білоруси значно збільшили чисельність своїх збройних сил – на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗС Білорусі налічували 44 тисячі особового складу, а зараз – . Разом з тим експерт зазначив, що у білоруських військових немає бойового досвіду, й у випадку реального вторгнення вони масово здаватимуться у полон. Нещодавно на Волинському та Поліському напрямках, на своїх територіях, білоруські військові провели планове тренування із залученням вузлів зв'язку пунктів управління. До слова, ситуація на північному кордоні залишається напруженою.

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