Зокрема, військовий експерт Петро Черник зазначив, що противника недооцінювати не можна. Про це він сказав 24 каналу.

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За його словами, білоруси суттєво збільшили чисельність своїх збройних сил. На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну їх було 44 тисячі, зараз їх удвічі більше – понад 80 тисяч.

Крім того, з консервації зняли практично усі бронетанкові засоби, які у них були. До того ж у Білорусі перебуває величезний російський окупаційний контингент.

На мою точку зору, іде заміна молодших білоруських командирів, які відмовляються виконувати накази, на росіян. Особливо у ланці командирів взводу, роти та батальйону. Все для того, аби краще управляти підрозділами,

– вважає Черник.

Однак він вважає, що низова ланка білоруських військ воювати не буде, але у війну вступити вони можуть. Тим самим відтягнути наші значні сили. Водночас у білорусів немає бойового досвіду, вони масово здаватимуться в полон.

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Що зараз відбувається у Білорусі

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруси надавали російським окупантам аеродроми, інфраструктуру та території. Тепер Білоруси віддають окупантам свої боєприпаси та зброю, які будуть використовуватися проти ЗСУ та мирних українців.

Зараз на північних кордонах України зберігається напруженість через присутність білоруської армії. Збройні сили Білорусі провели на своїй території планове тренування.

Чи готують білоруси напад на Україну

Як повідомив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький, російські окупанти не полишають спроб втягнути Білорусь у війну з Україною. За його словами, українські розвідники повідомляють про те, що у білорусів залишається все менше простору для маневрів та пошуку відмовок через небажання воювати проти України.

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