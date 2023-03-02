Чи є загроза вторгнення з Півночі, – у МЗС України сказали, коли можлива небезпека
Посол з особливих доручень МЗС України розповів про загрозу наступу з Білорусі. За його словами, варто бути обережними в прогнозах.
Олександр Щерба в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що у війні було три поворотних моменти. Причому один з них триває зараз.
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Що відомо про загрозу наступу з Півночі та Білорусі
Посол з особливих доручень МЗС України пояснив, що, на його думку, у війні було три поворотних моменти:
- перший, це коли Україна показала, що її не зможуть зламати, і що Росія не переможе в цій війні. Це було, коли росіян відкинули з Київської області та Північної й Центральної України;
- другий, коли Україна показала, що здатна перемагати – це був серпень – вересень минулого року, коли був анонсований та реалізований український наступ, проте в Харківській області. За словами посла: "Це була вражаюча операція і наші партнери (та й ми самі!) побачили, що українська армія здатна гнати цю погань з нашої землі, бути справді переможною";
- третій зараз, коли Україна має показати, що може не просто перемагати, а саме перемогти.
Щодо третього етапу посол пригадав, що ЗСУ анонсували російський наступ й, що ми його відіб'ємо, а потім – великий український контрнаступ. Саме від його успіху, каже Щирба, від того, наскільки переконливою буде наша перемога в ньому, залежить чи зможемо ми остаточно підірвати дух російських загарбників.
А щодо наступу з Півночі, ми маємо вірити своїй розвідці. А розвідка каже, що зараз достатніх сил для цього нема. Якщо росіяни почнуть передислоковувати ті сили, які зараз тримають за Уралом, ну тоді небезпека з'явиться,
– заявив Олександр Щирба.
Чи можливий наступ з Білорусі
- 18 лютого 2023 року українська розвідка заявила, що білоруси намагаються утриматися від приєднання до війни проти України. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк розповів, що Росія тисне на Білорусь. Попри все, українська розвідка цілодобово стежить за ситуацією на кордоні.
- На початку лютого в розвідці розповідали, що загрози нового вторгнення окупантів з території Білорусі немає. Проте Україна готова до різних сценаріїв.
- Так, Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону. Згідно зі змінами, кордон з Білоруссю та Росією розширять та замінують. Детальніше про це – читайте тут.