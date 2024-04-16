Є больові точки: як можна позбавити Байдена ядерного страху

Політика адміністрації Джозефа Байдена щодо України не змінюється, вважають західні ЗМІ, та визначається побоюваннями, що Владімір Путін може застосувати ядерну зброю. Це може статися, якщо Захід надасть Києву зброю, яка буде здатна суттєво змінити хід війни.

Водночас всередині США звучить критика у бік Байдена, який є "наляканим" постійними ядерними загрозами очільника Кремля. Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що існує інструмент, який допоможе позбавити Сполучені Штати "побоювань".

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Дуже цього бояться

В США є багато політиків, зокрема таких як колишній посол США в Україні Джон Хербст, які намагаються донести до керівництва країни тезиси про те, що Росія – небезпечна, і щодо неї необхідно розглядати зовсім іншу доктрину.

Є такий інструмент, і Україна вже почала його застосовувати. Це – позасистемна атака на російські больові точки,

– зазначив політтехнолог.

Він нагадав, що коли українські дрони почали атакувати НПЗ Росії, віцепрезидентка США Камала Гарріс та радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван висловлювались проти цих атака. Водночас тривали рейди російських добровольців вглиб території Росії.

Це непрогнозовані сценарії. Путін був готовий ескалювати, і тоді були змушені наші партнери відповідати. Можна змусити Путіна підвищувати ставки, загрожувати завдати ядерного удару, і тоді партнери України будуть змушені втрутитись. Вони цього дуже бояться,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Видання The Washington Post пише, що під час Мюнхенської безпекової конференції в лютому 2024 року, Камала Харріс у розмові з президентом України закликала не атакувати російські нафтопереробні заводи. За даними джерел видання, слова віцепрезидентки "роздратували" Володимира Зеленського і він "відмахнувся" від цього заклику Харріс. Пізніше, під час візиту до Києва у березні, Джейк Салліван повторив прохання Україні не завдавати ударів по російських НПЗ.

Проте, на думку політтехнолога, можна завдавати удари не тільки по НПЗ. В Росії є інфраструктура портів, а також дорогі і незамінні вузли на великих підприємствах.

Позиція США щодо ескалювання війни в країні