Є больові точки: як можна позбавити Байдена ядерного страху
Політика адміністрації Джозефа Байдена щодо України не змінюється, вважають західні ЗМІ, та визначається побоюваннями, що Владімір Путін може застосувати ядерну зброю. Це може статися, якщо Захід надасть Києву зброю, яка буде здатна суттєво змінити хід війни.
Водночас всередині США звучить критика у бік Байдена, який є "наляканим" постійними ядерними загрозами очільника Кремля. Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що існує інструмент, який допоможе позбавити Сполучені Штати "побоювань".
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Дуже цього бояться
В США є багато політиків, зокрема таких як колишній посол США в Україні Джон Хербст, які намагаються донести до керівництва країни тезиси про те, що Росія – небезпечна, і щодо неї необхідно розглядати зовсім іншу доктрину.
Є такий інструмент, і Україна вже почала його застосовувати. Це – позасистемна атака на російські больові точки,
– зазначив політтехнолог.
Він нагадав, що коли українські дрони почали атакувати НПЗ Росії, віцепрезидентка США Камала Гарріс та радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван висловлювались проти цих атака. Водночас тривали рейди російських добровольців вглиб території Росії.
Це непрогнозовані сценарії. Путін був готовий ескалювати, і тоді були змушені наші партнери відповідати. Можна змусити Путіна підвищувати ставки, загрожувати завдати ядерного удару, і тоді партнери України будуть змушені втрутитись. Вони цього дуже бояться,
– наголосив Борис Тизенгаузен.
Проте, на думку політтехнолога, можна завдавати удари не тільки по НПЗ. В Росії є інфраструктура портів, а також дорогі і незамінні вузли на великих підприємствах.
Позиція США щодо ескалювання війни в країні
- Видання The Wall Street Journal зазначає, що Джозеф Байден побоюється того, що у разі отримання Україною зброї, яка може суттєво вплинути на ситуацію на фронті, може виникнути загроза застосування Росією ядерної зброї.
- Саме цим поясняє відсутність постачання Україні потужної зброї колишній посол США в Україні Джон Хербст. Він вважає, що "Байден є наляканим постійними загрозами Путіна", а США поводить себе нібито не є "ядерною наддержавою".
- Видання пише, що через імовірну реакцію Кремля, США та інші союзники України впродовж тижні чи навіть місяців ухвалювали рішення щодо надання Україні, зокрема ракет ATACMS і винищувачів F-16.
- Водночас в США тривають дискусії щодо виділення допомоги Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон пропонує винести на голосування окремо законопроєкти щодо фінансування підтримки Сполучених Штатів для України, Ізраїлю та Тайваню.
- Володимир Зеленський назвав ганьбою ситуацію, якщо в Конгресі підтримають проєкт закону про фінансову допомогу, яка не включатиме кошти для України.
- Президент розкритикував намір Джонсона та зазначив, якщо Конгрес розділить допомогу на ізраїльську та українську, це означатиме, що це "питання виборів у США".