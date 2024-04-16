Есть болевые точки: как можно избавить Байдена от ядерного страха

16 апреля 2024, 19:06
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Политика администрации Джозефа Байдена в отношении Украины не меняется, считают западные СМИ, и определяется опасениями, что Владимир Путин может применить ядерное оружие. Это может произойти, если Запад предоставит Киеву оружие, которое будет способно существенно изменить ход войны.

В то же время внутри США звучит критика в сторону Байдена, который "напуган" постоянными ядерными угрозами главы Кремля. Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что существует инструмент, который поможет избавить Соединенные Штаты "опасений".

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Очень этого боятся

В США есть много политиков, в частности таких как бывший посол США в Украине Джон Хербст, которые пытаются донести до руководства страны тезисы о том, что Россия – опасна, и в отношении нее необходимо рассматривать совсем другую доктрину.

Есть такой инструмент, и Украина уже начала его применять. Это – внесистемная атака на российские болевые точки,
– отметил политтехнолог.

Он напомнил, что когда украинские дроны начали атаковать НПЗ России, вице-президент США Камала Харрис и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан высказывались против этих атак. В то же время продолжались рейды российских добровольцев вглубь территории России.

Это непрогнозируемые сценарии. Путин был готов эскалировать, и тогда были вынуждены наши партнеры отвечать. Можно заставить Путина повышать ставки, угрожать нанести ядерный удар, и тогда партнеры Украины будут вынуждены вмешаться. Они этого очень боятся,
– отметил Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание! Издание The Washington Post пишет, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года, Камала Харрис во время разговора с президентом Украины призвала не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. По данным источников издания, слова вице-президента "разозлили" Владимира Зеленского и он "отмахнулся" от этого призыва Харрис. Позже, во время визита в Киев в марте, Джейк Салливан повторил просьбу Украине не наносить удары по российским НПЗ.

Однако, по мнению политтехнолога, можно наносить удары не только по НПЗ. В России также есть инфраструктура портов, дорогие и незаменимые узлы на крупных предприятиях.

Позиция США относительно эскалации войны в стране

  • Издание The Wall Street Journal отмечает, что Джозеф Байден опасается того, что в случае получения Украиной оружия, которое может существенно повлиять на ситуацию на фронте, может возникнуть угроза применения Россией ядерного оружия.
  • Именно этим объясняет отсутствие поставок Украине мощного оружия бывший посол США в Украине Джон Хербст. Он считает, что "Байден напуган постоянными угрозами Путина", а США ведет себя как будто не является "ядерной сверхдержавой".
  • Издание пишет, что из-за вероятной реакции Кремля, США и другие союзники Украины в течение недели или даже месяцев принимали решение о предоставлении Украине, в частности ракет ATACMS и истребителей F-16.
  • В то же время в США продолжаются дискуссии о выделении помощи Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предлагает вынести на голосование отдельно законопроекты по финансированию поддержки Соединенных Штатов для Украины, Израиля и Тайваня.
  • Владимир Зеленский назвал позором ситуацию, если в Конгрессе поддержат проект закона о финансовой помощи, которая не будет включать средства для Украины.
  • Президент раскритиковал намерение Джонсона и отметил, если Конгресс разделит помощь на израильскую и украинскую, это будет означать, что это "вопрос выборов в США".

Автор: Вікторія Грабовська