Есть болевые точки: как можно избавить Байдена от ядерного страха

Политика администрации Джозефа Байдена в отношении Украины не меняется, считают западные СМИ, и определяется опасениями, что Владимир Путин может применить ядерное оружие. Это может произойти, если Запад предоставит Киеву оружие, которое будет способно существенно изменить ход войны.

В то же время внутри США звучит критика в сторону Байдена, который "напуган" постоянными ядерными угрозами главы Кремля. Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что существует инструмент, который поможет избавить Соединенные Штаты "опасений".

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Очень этого боятся

В США есть много политиков, в частности таких как бывший посол США в Украине Джон Хербст, которые пытаются донести до руководства страны тезисы о том, что Россия – опасна, и в отношении нее необходимо рассматривать совсем другую доктрину.

Есть такой инструмент, и Украина уже начала его применять. Это – внесистемная атака на российские болевые точки,

– отметил политтехнолог.

Он напомнил, что когда украинские дроны начали атаковать НПЗ России, вице-президент США Камала Харрис и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан высказывались против этих атак. В то же время продолжались рейды российских добровольцев вглубь территории России.

Это непрогнозируемые сценарии. Путин был готов эскалировать, и тогда были вынуждены наши партнеры отвечать. Можно заставить Путина повышать ставки, угрожать нанести ядерный удар, и тогда партнеры Украины будут вынуждены вмешаться. Они этого очень боятся,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Издание The Washington Post пишет, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года, Камала Харрис во время разговора с президентом Украины призвала не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. По данным источников издания, слова вице-президента "разозлили" Владимира Зеленского и он "отмахнулся" от этого призыва Харрис. Позже, во время визита в Киев в марте, Джейк Салливан повторил просьбу Украине не наносить удары по российским НПЗ.

Однако, по мнению политтехнолога, можно наносить удары не только по НПЗ. В России также есть инфраструктура портов, дорогие и незаменимые узлы на крупных предприятиях.

Позиция США относительно эскалации войны в стране