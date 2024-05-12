Серйозний сигнал: як Захід демонструє Росії свою готовність до потенційного протистояння

Війна, яку розпочала Росія проти України, продемонструвала світові імперські амбіції Кремля. Члени Європейського Союзу та НАТО у відповідь на путінську агресію почали збільшувати свій військовий потенціал для боротьби з ймовірною агресією Росії, яка може вийти за межі України.

Про це розповів 24 Каналу кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зазначивши, що конфлікт з Росією може розширюватися. За умов, якщо Кремль досягне своїх гіпотетичних "цілей" в Україні, то наступними жертвами можуть бути країни Балтії.

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Захід готується

Желіховський зауважив, що побоювання про розширення бойових дій за межі України звучать і від інших країн членів ЄС і НАТО. Є велика ймовірність, що Владімір Путіна намагатиметься і надалі дестабілізувати ситуацію на європейському континенті. Першими об'єктами агресії, на його думку, можуть стати країни Балтійського регіону.

Ці держави зараз роблять все можливе, щоб укріпити свою обороноздатність і безпеку, навіть попри економічні складнощі. Вони роблять усе, щоб допомогти нам (Україні – 24 Канал), а відтак і собі, адже вони можуть бути на черзі,

– наголосив експерт-міжнародник.

Країни, які можуть зазнати потенційної російської агресії, підсилюють члени Альянсу, зокрема Німеччина та Швеція.

Швеція дуже активно долучається до оборони всього блоку і це серйозний сигнал. Для нас він позитивний, а для Путіна ні. Регіон Балтійського моря мілітаризують, адже там усвідомлюють усі ризики, які йдуть від Росії,

– сказав Станіслав Желіховський.

Він підкреслив, що важливо, аби й надалі були кроки посилення потужностей країн НАТО та збільшення допомоги для України. Росія не припиняє свою агресію проти нашої країни. Є ризики нових наступальних операцій з боку Кремля.

Безпекової угоди

Країни Балтійського регіону вже почали підписувати з Україною безпекової угоди. Такий договір, за словами Желіховського, уже є з Латвією, а далі має бути Естонія та Литва. Україна вже готується до угод з країнами Скандинавського півострова, адже вони мають потужний оборонний комплекс, щоб проводити спільні навчання та обмінюватися технологіями й досвідом.

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