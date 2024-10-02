В ISW оцінили, як дорого коштували Росії бої за Вугледар і що їй дасть захоплення міста

Російські загарбники окупували значну частину Вугледару. Наразі офіційної інформації про втрату міста не надходило. В Інституті вивчення війни розповіли, скільки втрат зазнали агресори, намагаючись взяти цей населений пункт.

1 жовтня низка російських та українських джерел повідомили про нібито захоплення окупантами Вугледару та відхід Сил оборони. В ISW підкреслили, що це свідчить про те, що переважна частина українського контингенту уникнула оточення.

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Чи здатна Росія швидко просуватися далі взяття Вугледара

Як зазначають аналітики, ймовірна окупація Вугледара Росією відбулася після серії дорогих і невдалих штурмів ворога поблизу населеного пункту за останні два з половиною роки.

У жовтні – листопаді 2022 року та січні-лютому 2023 року країна-агресорка здійснила принаймні дві великі наступальні спроби захопити Вугледар, обидва з яких призвели до великих втрат особового складу та військової техніки. Поразки Росії під Вугледаром призвели, зокрема, до виснаження 155-ї бригади морської піхоти.

Крім того, окремі російські джерела висловили сумніви, що окупаційні війська зможуть швидко просунутися вперед і досягти значущих в оперативному відношенні проривів відразу після захоплення Вугледара.

Також деякі російські мілблогери зазначили, що вони не очікують, що лінія фронту посипиться після захоплення Вугледара. Вони згадали за українські оборонні позиції на північний схід від Вугледара та потребуповністю зачистити Вугледар, щоб зробити його придатною для використання позицією, з якої можна починати наступні наступи.

Водночас ворожі військові блогери визнають, що захоплення Вугледара Росією не призведе до знищення української оборони в Донецькій області. Вони зазначають, що загарбникам доведеться пробиратися через сильно укріплені населені пункти далеко на північ і північний схід від Вугледара, такі як Костянтинівка, Добропілля, Покровськ, Селидове, Курахове, Слов’янськ і Краматорськ.

Раніше в Інституті війни наголошували, що захоплення Вугледара Росією навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом і тому, що російські війська контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара до 1 жовтня.

Це означає, що російські сили вже мали можливість певною мірою перекрити українське матеріально-технічне забезпечення на цій ділянці фронту.

Крім того, Вугледар розташований приблизно в 30 кілометрах на південь від нинішніх основних зусиль Росії в Покровському напрямку, тому окупантам доведеться маневрувати через 30 кілометрів відкритої місцевості, щоб суттєво підтримувати свої операції на південний схід від Покровська.

Вугледар теж розташований за 23 кілометри на південь від автомагістралі H-15, яка тягнеться між містом Донецьк і прикордонною територією Донецько-Запорізької області, але російським військам потрібно буде просуватися по відкритій місцевості протягом майбутнього сезону сльоти, аби дістатися до шосе.

Довідка: Наприкінці вересня почали з'являтися повідомлення про стрімке просування росіян у Вугледарі, а також загрозу оточення українських сил у місті. 30 вересня DeepState повідомив, що окупанти зайшли у населений пункт із заходу та півдня. 1 жовтня в Донецькій ОВА визнали, що ворог вже перебуває майже у центрі міста. Того ж дня увечері низка ресурсів заявили про повну окупацію Вугледару. Тим часом у 72-й бригаді заперечили повне захоплення Вугледару. Двоє військових бригади сказали ЗМІ, що станом на вечір 1 жовтня окремі частини міста перебувають під контролем Сил оборони, втім більша частина — під контролем російських військ. "Наказу про вихід з міста бригада не отримувала", – наголосив співрозмовник.