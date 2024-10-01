Про це журналістам Суспільного повідомили джерела в 72 окремій механізованій бригаді. Саме це військове угруповання відповідає за оборону Вугледара на Донеччині.

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Яка ситуація у Вугледарі зараз

Двоє військовослужбовців з 72 ОМБр імені Чорних Запорожців розповіли журналістам, що, станом на вечір 1 жовтня, окремі частини Вугледара перебувають під контролем Сил оборони. Водночас більша частина міста все ж перебуває під контролем росіян.

Наказу про вихід з міста бригада не отримувала,

– сказав співрозмовник видання.

24 Канал звернувся до 72 окремої механізованої бригади. Однак там відмовилися коментувати поточну ситуацію у місті, адже будь-яка інформація може завдати шкоди оборонцям.

Варто зазначити, що аналітичний проєкт DeepState близько 20:00 1 жовтня повідомив, що російські війська, швидше за все, взяли під контроль Вугледар. Аналітики зробили таке припущення після публікації відеоматеріалів проросійськими ЗМІ 1 жовтня. На цих відео видно, як російські солдати піднімають прапори на різних будівлях у місті, що свідчить про їхню помітну присутність у цьому районі.

Окрім цього, 1 жовтня вдень начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін писав, що російські війська вже "майже в центрі Вугледара". Однак у місті й досі лишаються люди.