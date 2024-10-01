В Донецькій ОВА повідомили, що у Вугледарі тривають вуличні бої. Утім, Андрій Коваленко попросив не поспішати із заявами.

Цікаво Видаватимуть свій прапор з одного вікна за захоплення міста, – голова ЦПД про бої у Вугледарі

В РНБО просять не поспішати робити висновки щодо Вугледару

Щодо Вугледару. Ті, хто там бодай раз був, знає розміри цього міста – воно вкрай мале. Ситуація там в боях максимально динамічна протягом крайніх днів. Офіційно коментувати ситуацію має командування, тому заздалегідь зараз робити висновки і розбирати в соцмережах не варто з безпекових причин,

– написав очільник Центру протидії дезінформації.

Що відомо про можливе захоплення Вугледару

Пізно ввечері 30 вересня DeepState повідомили, що ворог увійшов у Вугледар із заходу та півдня.

"Сьогодні вони публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок. В західній частині міста окупанти вивісили свої ганчірки", - сказано в повідомленні.

У Генштабі не коментували це. 1 жовтня у ранковому звіті було сказано, що на Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви, активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. У денному звіті про Вугледар не йшлося, а вечірній ще не вийшов.

Ситуація у Вугледарі: карта DeepState

"Основне значення Вугледара – це логістика. Контроль локації Вугледару дозволяє ЗСУ здійснювати комфортне вогневе управління залізниці через Волноваху, логістичної артерії, яка йде з Донецької області в Запорізьку. Якщо буде втрачено цей контроль, росіяни можуть відновити там сполучення залізницею, тоді групи військ "Дніпро" чи "Схід" матимуть можливість залізницею одночасно отримувати забезпечення по 3 артеріям: через Волноваху, Маріуполь, Керченський міст", – пояснив військовий експерт Олександр Коваленко.